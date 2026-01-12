Si bien el mercado de fichajes de la Liga 1 sigue vigente, también estamos viendo a los clubes de la Liga 2 sumar refuerzos para conseguir un cupo en la élite del fútbol profesional para 2027. Y uno de los clubes que jugará campeonato ascenso acaba de sumar a Willyan Mimbela como flamante refuerzo.

El mediocampista de 33 años jugará la temporada 2026 en el Unión Comercio, club que habitualmente juega en Tarapoto y que en la última campaña llegó a la fase de playoff, pero finalmente consiguió su retorno a la máxima división del balompié nacional.

Cabe señalar que la 'Amenaza' ya jugó en el 'Poderoso del Altomayo' entre 2017 y 2019, campañas en las que disputó la Primera División y ahora buscará devolver a este importante club de la selva peruana a la Liga 1.

"¡Bienvenido a casa, Willyan! Anunciamos con alegría la incorporación al equipo de Willyan Mimbela, quien vuelve a su casa, por toda la temporada. Confiamos que su talento nos ayudará a lograr los objetivos. Unidos por un mismo objetivo", escribió la cuenta oficial de Unión Comercio.

Recordemos que Mimbela ha tenido una amplia trayectoria, en la que ha defendido a equipos históricos como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal. En las últimas dos temporadas jugó en Carlos A. Mannucci.

Cabe señalar que Unión Comercio siempre reluce en su palmarés el título de la Copa Perú 2010, mismo que le valió estrenarse en la Liga 1 en la campaña 2010 y durante varios años fue animador del campeonato. Ahora va por la coronación en la Liga 2, buscando su regreso a Primera.

