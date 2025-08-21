Se confirmó que próximo partido de Alianza Lima no será televisado por fuerte motivo: ¿Qué pasó?

Alianza Lima llegará más que motivado para el duelo ante Universitario de Deportes, en lo que será una nueva edición del clásico del fútbol peruano del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Y es que, como se recuerda, el elenco de Néstor Gorosito acaba de lograr una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador.

Próximo partido de Alianza Lima no será transmitido

Tras el encuentro, la afición del cuadro íntimo recibió una inesperada noticia respecto a la transmisión del próximo cotejo que afrontará el plantel en el Clausura. ¿Qué pasó? Resulta que, el último jueves, Movistar Deportes lanzó la programación de partidos que televisarán en la cuarta fecha del certamen local, y grata fue la sorpresa al revelarse que el choque de Alianza Lima Femenino y Melgar no irá por dicho operador.

Cabe resaltar que, otro de los canales que también lleva el minuto a minuto de la Liga Femenina 2025 es América TV, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha conocido algún anuncio oficial y tampoco en la plataforma streaming de DGO.

Programación de partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura Femenino 2025/Foto: X

Alianza Lima vs Melgar: hora y dónde ver por el Torneo Clausura Femenino 2025

El cuadro dirigido por el entrenador chileno José Letelier volverá a la acción este fin de semana cuando visiten a Melgar de Arequipa por la jornada 4 del Torneo Clausura Femenino 2025. El encuentro quedó programado para disputarse este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas locales de Perú en el CAR - Arequipa.

Actualmente, la escuadra victoriana llegará a esta cita con los ánimos a tope, luego de haberse impuesto ante Biavo FC en la fecha 3 por un categórico marcador de 10-0 en condición de locales. Las íntimas se llevaron la victoria, gracias a las destacadas actuaciones de Sandy Dorador, Adriana Lúcar, Yomira Tacilla, Annaysa Silva, entre otras figuras.

Alianza Lima Femenino goleó a Biavo FC en el Estadio Hugo Sotil Yerén/Foto: X

Un dato no menor es que, Alianza Lima es uno de los líderes de la Liga Femenina 2025, junto con Universitario de Deportes. Ambos conjuntos nacionales tienen 9 puntos; mientras que, Sporting Cristal y Melgar con sus principales seguidores en la tabla de posiciones con 7 unidades.