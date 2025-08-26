Hernán Barcos reaparece tras polémica que tuvo con Alex Valera en el clásico | VIDEO

Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, dejando como resultado un empate sin goles. El partido disputado en el Estadio Monumental tuvo muchas emociones, pero también algunos enfrentamientos entre jugadores como los ‘dardos’ entre Hernán Barcos y Alex Valera.

Los delanteros protagonizaron un impensado momento dentro del terreno de juego con algunos mensajes, el cual se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas. En medio de esta polémica, y horas después del partido entre cremas y blanquiazules, el ‘Pirata’ captó la atención en redes sociales.

Hernán Barcos olvida polémica con Alex Valera y video revela lo que hizo tras el clásico

De acuerdo a un video compartido en Instagram Stories por el actor Jesús Alzamora, el atacante del cuadro ‘íntimo’ fue visto en un local participando de un truco de magia del mencionado artista. Tal como puede verse en imágenes, pasó un momento agradable en dicho lugar luego de semanas de mucha actividad con el equipo de Néstor Gorosito.

Cabe señalar que Hernán Barcos es considerado por muchos hinchas blanquiazules como una de las máximas figuras del club, siendo así parte de la historia. Por ello, genera noticia dentro y fuera de las canchas como fue en esta ocasión.

Ahora se enfoca en lograr los próximos retos del equipo luego de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Y es que Alianza Lima deberá jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además seguir en la lucha por conquistar el Torneo Clausura.