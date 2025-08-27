Waldir Sáenz arremetió contra Jean Ferrari y defendió a Barcos:"Habla puras estupideces"

Hernán Barcos y Alex Valera disputaron un clásico aparte. En el campo de juego, ambos jugadores discutieron. Incluso, el goleador de Alianza Lima llamó "muerto" al delantero de Universitario. Tras el partido, el 'Pirata' habló en la zona mixta y cuestionó a 'Valegol'.

A Jean Ferrrari le preguntaron por la riña entre los delanteros de Alianza Lima y Universitario. El gerente deportivo de la FPF no dudó en mostrar su respaldo a Valera y señaló que Hernán Barcos se equivocó.

Waldir Sáenz arremetió contra Jean Ferrari

Waldir Sáenz criticó a Jean Ferrari por declarar en contra de Hernán Barcos. Indicó que el administrador de Universitario tiene que ser neutral y no mostrar su apoyo a Alex Valera.

"Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera. Se contradice solito", indicó Waldir.

Barcos y Valera discutieron en la cancha

"Es evidente que Ferrari sigue siendo hincha fanático de la U, y muchos equipos deben tener cuidado con eso. A él y a todos les digo que si se meten con alguien de Alianza, se meten con la mitad del país y vamos a defenderlo. Cuando yo era capitán y goleador, el club siempre me respaldó. Ahora, Paolo y Hernán tienen la cinta, y están haciendo lo mismo", sentenció.

Waldir Sáenz se pronunció sobre la pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera. El goleador histórico de Alianza Lima no dudó en mostrar su respaldo al 'Pirata' y señaló que su reacción fue porque el delantero de Universitario le faltó el respeto.

"Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico", expresó Waldir a Radio Ovación.

Luego, el exjugador de Alianza Lima habló sobre las críticas que le cayeron a Hernán Barcos. Explicó que el 'Pirata' solo mostró su postura sobre un punto y no debe permitir que le falten el respeto.

"Muchos dicen que Hernán no tuvo códigos… ¿o sea tiene que permitir que le falten el respeto y manchen su nombre? Están equivocados. Barcos hizo bien en salir a hablar y yo lo respaldo y defiendo al 200 por ciento", indicó.