¡Paliza! Universitario humilló 9-0 a su rival por el Torneo Clausura y es líder indiscutible
Universitario sigue en lo más alto de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura tras haber goleado sorpresivamente en condición de visita.
Para alegría de todos sus hinchas a nivel nacional, Universitario de Deportes sigue siendo líder del Torneo Clausura 2025 tras haber goleado 9-0 a su rival de turno y en condición de visitante. Este triunfo no solo sirve para seguir en lo más alto de la competición nacional, sino también para sacarle una ventaja importante a sus rivales en cuanto a la diferencia de gol.
Por la fecha número 5 del segundo certamen de la temporada en la Liga Femenina, la 'U' visitó a Defensores del Ilucán en el Estadio Juan Maldonado Gamarra y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, por encima de Alianza Lima que acaba de golear 7-0 a Real Áncash en el Estadio Hugo Sotil. Las cremas tiene +30 de diferencia de gol contra +20 de las blanquiazules.
Asimismo, es importante precisar que los tantos de la victoria de Universitario de Deportes fueron obra de Pierina Núñez (3), Luz Campoverde, Scarleth Flores, Cindy Novoa, Catalina Usme, Alondra Vílchez y Tatiana Castañeda. Además, este compromiso significó el debut profesional de Camila Pinto, quien es categoría 2004.Universitario venció 9-0 a Defensores del Ilucán.
"Un debut con garra. Felicitamos a Camila Pío, futbolista categoría 2008 formada en nuestras divisiones menores, por su debut con nuestro equipo femenino. ¡Vamos por más, Camila!", precisó la 'U' mediante su cuenta oficial de 'X'. Vale precisar que de momento el cuadro merengue está clasificando a las semifinales del Torneo Clausura, mismo que deberá alzar si quiere forzar una final ante Alianza Lima que se llevó el Torneo Apertura.
Fixture restante de Universitario en la Liga Femenina 2025
Estos son los partidos que le quedan en la Fase Regular del Torneo Clausura, sin contar posibles cuartos de final o semifinales:
- Universitario vs. UNSAAC | Fecha 6
- Carlos Mannucci vs. Universitario | Fecha 7
- Universitario vs. Alianza Lima | Fecha 8
- Biavo FC vs. Universitario | Fecha 9
- Universitario vs. Sporting Cristal | Fecha 10
- Melgar vs. Universitario | Fecha 11
