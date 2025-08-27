Liga 1 dio contundente calificativo a Santamaría por su actuación en el clásico: "Invencible..."

La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 tuvo como principal atractivo el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima. Pese a que ambos equipos no se hicieron daño y empataron sin goles en el Estadio Monumental, hubo jugadores con rendimiento muy alto durante el partido. Uno de ellos fue Anderson Santamaría, quien recibió un impactante calificativo por parte de la Liga 1.

El zaguero central disputó su primer clásico, en el que demostró ser uno de los mejores elementos de la 'U', mostrándose seguro en defensa y evitando que los blanquiazules lleguen a generar peligro en área crema. Por su buena actuación, el campeonato no dudó calificarlo como "jugador invencible", además de destacarlo entre los mejores de la última jornada.

"Un motor crema que nunca se apaga. Anderson Santamaría es el Jugador Invencible de la fecha 7 de la Liga 1 Clausura", fue el mensaje que publicó la Liga de Fútbol Profesional sobre el reciente fichaje del conjunto merengue en sus cuentas verificadas de redes sociales.

Anderson Santamaría fue uno de los jugadores más destacados de la fecha 7 del Torneo Clausura. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Anderson Santamaría fue elegido en el once ideal de la fecha 7 del Torneo Clausura

Pero el declararlo como "jugador invencible" no fue el único elogio que recibió el futbolista de 33 años de la Liga 1, pues la organización del certamen decidió incluirlo en el equipo ideal de la séptima fecha del Clausura en la posición de líbero en una línea de tres defensores, junto con Renzo Alfani (Juan Pablo II) y Jimmy Valoyes (Cienciano).

Anderson Santamaría fue elegido en el once ideal de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Anderson Santamaría: estadísticas en el Universitario vs. Alianza Lima

A pesar que en un principio no estaba en los planes del DT Jorge Fossati para disputar el clásico frente a Alianza Lima, la actuación de Santamaría en Brasil contra Palmeiras por Copa Libertadores hizo que el estratega uruguayo cambie de planes y lo ponga como titular, decisión que terminó siendo acertada.

El más conocido como la 'Muralla' disputó los 90 minutos del compromiso ante los 'Íntimos', teniendo entre sus principales estadísticas dos despejes, un tiro bloqueado, una inercepción, un tackle bien ejecutado, además de ganar los tres duelos por el balón (una en el suelo y dos aéreos); números por los que recibió una calificación de 7.2 puntos de parte del portal Sofascore.

Anderson Santamaría tuvo un destacado partido en defensa ante Alianza Lima. Foto: Universitario de Deportes