Jugador de Binacional revela qué pasó cuando fueron a entrenar tras el descenso: "Nos…"

El Torneo Clausura 2025 continúa con muchas emociones en los hinchas, quienes esperan que sus respectivos equipos logren los objetivos. Para sorpresa de muchos, Deportivo Binacional descendió de la Liga 1 luego de que el Poder Judicial anulara la medida cautelar que le permitía mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano inicios del 2025.

Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Corte Superior de Justicia de Puno concedió el fallo preventivo a favor del ‘Poderoso del Sur’ que le permitía disputar el torneo, por lo tanto, solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) incorporarlos en el torneo profesional de este año. No obstante, y meses después, esto terminó, por lo que un jugador del plantel rompió su silencio.

¿Qué pasó en Binacional un día después del descenso?

“Deportivo Binacional nos debe todo julio y estuvimos entrenando hasta que salió el comunicado de la FPF (19 de agosto). Al día siguiente fuimos a entrenar, pero nos devolvieron a nuestras cosas y ya entre los amigos nos despedimos”, dijo su goleador Róger Torres en una entrevista con Ovación.

El futbolista colombiano confesó que la directiva del club de Juliaca no les ha brindado ninguna solución y que se quedaron a la deriva, en medio de las deudas pendientes.

“Nos deben todo julio y hasta la fecha que estuvimos entrenando. La noticia nos tomó por sorpresa, no apareció el presidente y todos nos quedamos a la deriva. Hace dos días que estoy en Colombia, estuve esperando algún pasaje o algo, y no llegó”, agregó.