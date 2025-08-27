Edison Flores rompe su silencio con emotiva confesión: "Soy una persona que se siente triste…"

Uno de los jugadores de Universitario que viene siendo constantemente criticado por los hinchas, pese al buen momento del equipo en la Liga 1, es Edison Flores. El 'Orejas' no ha encontrado su mejor versión futbolística en los últimos meses y ello ha hecho que haya realizado una sorpresiva confesión sobre su nivel.

Pese a que es uno de los referentes de la 'U', el atacante reveló que ha perdido la confianza en sí mismo y que se encuentra en proceso de recuperarla con un psicólogo y un coach. Además, reveló que sus temas de índole familiar le han afectado a tal punto que perdió tranquilidad y que es una persona común como el resto, que en ocasiones le invade la tristeza.

"Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz", declaró en entrevista con el programa 'Doble Punta'.

Video: Youtube - Horacio Zimmerman

Edison Flores viene recibiendo oportunidades en el once titular de Universitario

A pesar de como se siente emocionalmente, las críticas por su desempeño en la cancha y su lucha por volver a confiar en sí mismo, Flores no ha dejado de ser una pieza importante en el esquema del técnico Jorge Fossati, quien lo tiene en consideración y lo suele poner como titular en la delantera junto con Álex Valera.

Edison Flores es considerado por Jorge Fossati como pieza importante en Universitario. Foto: Universitario de Deportes