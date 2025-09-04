Óscar Ibáñez recibió una inesperada noticia previo al Perú vs Uruguay por Eliminatorias

La selección peruana se prepara para el transcendental partido de HOY ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde tienen la obligación de sumar los tres puntos para seguir soñando con un lugar al repechaje. No obstante, una noticia remeció la concentración, ya que está vinculada directamente con el futuro de Óscar Ibáñez en el banquillo del 'Bicolor'.

El estratega asumió las riendas de la Blanquirroja a inicios del 2025 y ha logrado mejorar notablemente el rendimiento del equipo en comparación con sus antecesores. Sin embargo, se conoció que la FPF le comunicó a Óscar Ibáñez una inesperada noticia en la antesala de la fecha doble por Eliminatorias.

¿Qué noticia recibió Óscar Ibáñez previo al partido ante Uruguay?

De acuerdo con lo revelado por el periodista Kevin Pacheco en la última edición del programa 'Vamos al VAR', el actual DT de Perú habría sostenido una conversación con Agustín Lozano previo al viaje para enfrentar Uruguay, donde habrían definido su futuro al mando de la selección, quedando establecida la fecha límite de su permanencia.

"Previo al viaje a Uruguay, Óscar Ibáñez tuvo una conversación con el presidente de la federación, Agustín Lozano, y lo que se habló, lo que se ha acordado incluso previo a que Perú juegue con Uruguay y Paraguay, es que Óscar Ibáñez seguirá en la selección hasta fin de año, dirige los dos partidos, la fecha FIFA de octubre y noviembre", reveló el citado comunicador.

Video: RPP

Asimismo, según la información que maneja el periodista deportivo, la continuidad de Ibáñez hasta fin de año no dependerá de los resultados que consiga en el cierre de las Eliminatorias.

"Luego, el nuevo directorio de la FPF, que ingresa en diciembre, decidirá quién será el nuevo entrenador para el proceso 2030, eso no quita que pueda ser Ibáñez. Pero, pase lo que pase Óscar Ibáñez seguirá hasta noviembre al mando de la selección peruana", añadió.

¿Cómo le ha ido a Óscar Ibáñez con la selección peruana?

Desde su llegada al banquillo de la selección peruana, Óscar Ibáñez ha dirigido 4 partidos, todos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Si bien el equipo ha mostrado una notable mejoría en su rendimiento, la falta de eficacia goleadora sigue siendo una de las principales deudas.

En este ciclo, el estratega acumula una victoria, dos empates y una derrota, lo que le otorga un promedio de 1.25 puntos por partido. El reto pendiente para Ibáñez será cerrar de gran manera la Eliminatoria e iniciar los pilares del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030..