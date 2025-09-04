Yoshimar Yotún lamentó la eliminación de Perú del Mundial 2026: "Es un momento..."

La selección peruana perdió 3-0 ante Uruguay en Montevideo y quedó eliminado del Mundial 2026 a falta de una fecha para concluir las Eliminatorias Sudamericanas. Este resultado ha sido un duro golpe para los dirigidos por Óscar Ibáñez, pero pese a ello, Yoshimar Yotún dio un paso al frente para dar potentes declaraciones.

Tras el pitido final, el mediocampista y capitán de la Bicolor fue abordado por la prensa y mostró su tristeza por el duro momento que pasa el combinado nacional por el abultado traspié contra un equipo como la 'Celeste', pero también rescató la labor realizada por el equipo nacional en la cancha con varios elementos jóvenes.

"Es un momento difícil. Vinimos a hacer todo lo posible, contra una selección bastante fuerte, que hoy celebra su pase al Mundial. Hay que rescatar que el equipo se dio íntegro, jugaron varios chicos que van a estar mucho más años en la selección", sostuvo en entrevista con los medios de comunicación.

Video: Movistar Deportes

La selección peruana buscará cerrar las Eliminatorias con una victoria

'Yoshi' no solo recalcó la pena que siente por no darle al país la ilusión de disputar otra Copa del Mundo y el dolor que sienten los referentes del plantel, sino que fue muy tajante al decir que buscarán cerrar el proceso clasificatorio de la mejor manera posible, con un triunfo ante Paraguay en condición de local.

"Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero tranquilos porque el equipo dejó todo en la cancha. No es un momento fácil para los que no tienen tanto recorrido en la Selección, hay que mirar hacia adelante y tratar de terminar con victoria la Clasificatoria", agregó.

Yoshimar Yotún volvió a jugar un partido con la selección peruana

El futbolista de 35 años fue una de las sorpresas en la lista de convocados del DT Óscar Ibáñez para esta fecha doble de Eliminatorias 2026, más aún cuando se ausentó desde noviembre del 2023 ya que en el 2024 sufrió una durísima lesión a la rodilla que lo hizo perderse varios partidos con la Blanquirroja. No obstante, su retorno no fue el mejor posible por la goleada recibida en tierras uruguayas.

Yotún recibió la confianza del cuerpo técnico para arrancar las acciones en el mediocampo y estuvo en cancha 66 minutos, siendo reemplazado por Jairo Concha. En todo el tiempo que jugó, tuvo el 85% de pases precisos (33 de 39), realizó un disparo al arco, despejó dos veces el balón y ganó tres duelos en el suelo; números que fueron claves para recibir una calificación de 7.2 puntos por parte del portal Sofascore.