Mr. Peet dejó fuerte crítica sobre 3 jugadores de Perú tras quedar fuera del Mundial: "Mucha..."

Uruguay se hizo fuerte en casa y aplastó 3-0 a la selección peruana en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Con este resultado, la 'Blanquirroja' se despide oficialmente de toda chance de poder ir al Mundial, mientras que, el cuadro de Marcelo Bielsa celebra su pase a la próxima cita deportiva de la FIFA.

Mr. Peet crítico a 3 figuras de Perú tras derrota ante Uruguay

En el post encuentro, el periodista deportivo Peter Arévalo, analizó a detalle el juego en colectivo de la 'Bicolor', brindando un categórico análisis de la labor que tuvo el mediocampo, con Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales.

Precisamente, sobre el ex Universitario, Mr. Peet decidió ser mucho más enfático y señalar que no tuvo un buen partido. Recordemos que, la última vez que 'Canchita' integró una convocatoria con el 'equipo de todos' fue en octubre de 2023 por el extécnico nacional, Juan Reynoso.

Perú quedó sin posibilidades de ir al Mundial 2026 tras caer ante Uruguay

"Hoy (Erick) Noriega estuvo solo, no tuvo el apoyo de los extremos, Yoshimar Yotún estuvo falto de distancia no es su culpa. 'Canchita' no resultó. Entre 'Canchita' y Peña, se eligió a 'Canchita' por la vocación de marca. Entonces a Noriega se le vio siempre corriendo y tratando de hacer de todo un poco. El mediocampo de Perú fue un tránsito, encontraron mucha facilidad", sostuvo en el programa de YouTube 'Madrugol'.

Así también, el narrador deportivo se refirió a la actuación del delantero de América de Cali frente a la 'Celeste', pero prefirió no calificarlo, y únicamente resaltar que completó los 90 minutos. "Qué podemos decir de Ramos nada, ni bueno ni malo, qué podemos decir", acotó.

Próximo partido de Perú en las Eliminatorias 2026:

El martes 9 de septiembre, la selección peruana tendrá que recibir a su similar de Paraguay a las 18:30 horas locales de Perú, en el marco de la jornada 18 de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Será el último duelo del 'equipo de todos' en la presente edición de las clasificatorias.