Futbolista de Paraguay dejó fuerte mensaje previo al duelo con Perú tras eliminación: "Los…"

Omar Alderete, jugador de la selección paraguaya, se pronunció previo al partido con la selección peruana por Eliminatorias 2026 y dejó rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Omar Alderete se pronunció previo al Perú vs Paraguay.
Omar Alderete se pronunció previo al Perú vs Paraguay. | La Bicolor | Composición: Líbero
La selecciones de Perú y Paraguay se enfrentarán por la última fecha de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional de Lima, siendo uno de los encuentros que traerá muchas emociones por tratarse de la despedida de la Bicolor de este proceso. En ese contexto, y a días del encuentro, el jugador Omar Alderete se pronunció.

El zaguero de la ‘Albirroja’ se mostró feliz de lograr la clasificación a la Copa del Mundo con el empate sin goles que obtuvo con el elenco ecuatoriano. De esta manera, espera cerrar de la mejor manera ante los dirigidos por Óscar Ibáñez en condición de visita el próximo martes 9 de septiembre. 

¿Qué dijo Omar Alderete, jugador de Paraguay, previo al partido con Perú?

Omar Alderete es una de las figuras de la selección paraguaya

“Queremos cerrar de buena forma este proceso lindo que tuvimos y con confianza después para volver a preparar los partidos amistosos, queremos cerrar bien. Con las mismas ganas de siempre, vamos a ir a competir a ganar, a sumar minutos y seguir ganando confianza como grupo”, dijo.

Asimismo, Omar Alderete no dudó en mostrar su agradecimiento a la hinchada paraguaya tras lograr el objetivo luego de varios años. El defensa dejó un firme mensaje. 

“Queremos agradecer a la gente por apoyar, porque esperaron mucho para festejar algo así. Pasaron muchos años y sentimos una gran satisfacción. Fue lindo conseguir el objetivo con nuestra gente, el pueblo se lo merecía”, indicó el futbolista a Sunderland A.F.C. de la Premier League.

