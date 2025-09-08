Selección peruana dejó impactante mensaje a un día del partido ante Paraguay: "Gracias..."

La selección peruana se medirá este martes a su similar de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026 en un duelo sin mucha importancia pues la Bicolor está eliminada del Mundial. A falta de poco para que comience a rodar la pelota en el Estadio Nacional, el combinado nacional sorprendió al publicar un mensaje a sus aficionados.

Pese a que no lograron el cupo a la próxima Copa del Mundo, la Blanquirroja no dudó en promocionar que siguen habiendo entradas disponibles para el compromiso frente a la 'Albirroja' y aprovechó la oportunidad para dejar un impactante mensaje de agradecimiento a la hinchada por apoyarlos durante todo el proceso eliminatorio.

"¡Gracias por siempre estar!", fueron las palabras que aparecen en la imagen subida por la FPF en las cuentas oficiales de redes sociales de la selección, acompañadas por otro texto donde resaltan lo leales que han sido cada vez que fueron locales en las Eliminatorias: "Gracias a todos nuestros incondicionales".

Selección peruana agradeció a los hinchas por el apoyo durante las Eliminatorias a poco del partido ante Paraguay. Foto: Instagram - FPF

El Estadio Nacional no luciría lleno para el Perú vs. Paraguay

Solo estamos a un día para el compromiso entre Perú vs. Paraguay y no se han agotado los boletos que se pusieron a la venta. Es más, hay localidades disponibles en las cuatro tribunas del 'Coloso de José Díaz' y todo haría indicar que no se llenará el recinto deportivo este martes en la tarde noche.

Perú vs. Paraguay: precio de las entradas

Conoce cuales son los exorbitantes precios de las entradas para el duelo entre la selección peruana y Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Es preciso señalar que se pueden adquirir vía online a través de la web oficial de Joinnus y por el aplicativo Yape.

Norte: 79 soles

Sur: 79 soles

Oriente lateral: 219 soles

Oriente central: 310 soles

Occidente lateral visita: 410 soles

Occidente lateral: 410 soles

Occidente central: 540 soles

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Perú vs. Paraguay por Eliminatorias 2026. Foto: Joinnus

Asimismo, en los últimos días han lanzado una oferta llamada Pack Familiar, en la que dos adultos y dos niños pueden adquirir entradas para la tribuna oriente central del Perú vs. Paraguay a un precio de 77.50 soles por persona, lo que da un total de 310 soles.

Perú buscará ganarle a Paraguay para terminar de buena forma las Eliminatorias 2026

El 'Equipo de Todos' buscará los tres puntos contra Paraguay en condición de local por dos motivos importantes: el principal es terminar de la mejor manera el proceso clasificatorio pese a quedar fuera de todo, mientras que la segunda es porque una victoria le asegurará no culminar en el último lugar de la tabla de posiciones.