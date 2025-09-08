El potente mensaje de Óscar Ibáñez a clubes de Liga 1 tras eliminación de Perú: "Tienen que..."

La selección peruana continúa sus preparativos de cara a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde enfrentará a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Para este enfrentamiento, los hinchas piden a gritos que se le de oportunidad a los jóvenes y, ante ello, Óscar Ibáñez se pronunció en conferencia de prensa, mandando un potente mensaje a los equipos de la Liga 1.

El potente mensaje de Óscar Ibáñez a los clubes de Liga 1

El estratega de la 'Bicolor' brindó una conferencia de prensa previo a los entrenamiento de este lunes en la Videna y fue consultado por el recambio generacional que debe hacer la selección peruana de cara al próximo proceso de las Eliminatorias.

Ante ello, Ibáñez no dudó en enfatizar que hay grandes talentos en el fútbol nacional, por lo que deberán trabajar con ellos de cara al futuro. No obstante, también envió un mensaje a los equipos de la Liga 1 al afirmar que son ellos quienes deberían invertir en los menores.

"Sí hay jugadores (para las próximas eliminatorias), hay que trabajar. Yo vine en agosto de 1993 a Perú y seguimos hablando del mismo tema, que hay que trabajar en menores, pero los que tienen que invertir en menores son los clubes, es importante que los clubes le den espacio a los jóvenes, si no, es difícil. Si hay jugadores, pero hay que trabajar", expresó.

Asimismo, recalcó que, junto a su comando técnico, repasan constantemente la actualidad de todos los jugadores en cada una de las divisiones, en busca de nuevos talentos para potenciar.

"Nosotros vinimos todos los días a las 7:30 a.m. acá a la Videna y repasamos partidos de Liga 3, donde son muchos de los sparring, Liga 2 y primera división. Tratamos de sacarle el jugo al máximo a cada jugador que podamos ver. A los sparring les mostramos sus fortalezas y posibilidades de mejora que tienen", añadió.

FPF definió el futuro de Óscar Ibáñez

En la misma conferencia, Óscar Ibáñez confirmó que se mantendrá en el banquillo de la selección peruana, por lo menos, para los amistosos que se disputarán en octubre y noviembre, que serán vitales para darles rodaje al futuro del fútbol peruano.

"El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos y, obviamente, le dijimos que sí. El respaldo de los jugadores se ve en la cancha, más allá de las dificultades", aseveró el estratega, confirmando su permanencia.