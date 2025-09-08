¿Qué resultados necesita la selección peruana para no quedar último en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana ha tenido unas Eliminatorias 2026 para el horror, pues además de ya quedar sin opciones de clasificar al próximo Mundial, no podrá subir del noveno lugar. Sin embargo, hay un peor escenario posible, quedar en el último lugar. Por ello, conoce que necesita la Bicolor ante Paraguay para no terminar en el sótano de la tabla de posiciones.

En este momento, solo hay dos equipos que pueden terminar en el décimo puesto de la clasificación: Perú y Chile. Sin embargo, la Bicolor parte con una ventaja pues tiene 12 puntos, dos arriba del conjunto mapocho a falta de una jornada para el final del proceso eliminatorio en Sudamérica.

¿Qué resultados necesita Perú para no quedar último en las Eliminatorias 2026?

Lo bueno para los dirigidos por Óscar Ibáñez es que dependen de sí mismos para no terminar como coleros, pues consiguiendo una victoria por cualquier marcador ante la 'Albirroja', se quedará con el tristísimo penúltimo lugar con 15 unidades, evitando así el vergonzoso y nada deseado décimo puesto.

La selección peruana deberá ganarle a Paraguay si no quiere quedar en el último lugar de las Eliminatorias 2026. Foto: FPF

Ahora, si la Blanquirroja y el combinado 'Guaraní' no logran romper el empate en el Estadio Nacional, deberán esperar que la 'Roja' empate o pierda frente a Uruguay en Santiago. Si los transandinos logran vencer a la 'Celeste', deberán hacerlo en este panorama por menos de cuatro goles de diferencia.

El peor de los escenarios es que la selección peruana pierda por primera vez de local ante Paraguay por Eliminatorias. En ese caso, deberá esperar que los chilenos no le ganen a los 'Charrúas', pues cualquier otro resultado dejará al 'Equipo de Todos' automáticamente en la posición número 9 pese a quedarse con 12 puntos.

El posible once de la selección peruana ante Paraguay

Óscar Ibáñez y su comando técnico están enfocados en que Perú consiga el triunfo ante el elenco paraguayo. Por eso presentaría un once titular con tres novedades: las presencias de Carlos Zambrano, Renato Tapia y Joao Grimaldo.

Esta sería la alineación titular del combinado patrio: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 con la selección peruana