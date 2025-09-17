¡Sorpresa! Alianza Lima venció 4-0 y aseguró su clasificación a semifinales del Torneo Clausura

Alianza Lima ya le dio vuelta a la página tras caer en casa ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1, y ahora tiene el principal objetivo de vencer a la U de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Aparte de ello, en la Liga Femenina, el equipo íntimo apunta al bicampeonato y hace poco dieron un paso importante en sus aspiraciones de poder conseguirlo.

Alianza Lima ganó y clasificó a la semifinal del Torneo Clausura 2025

Resulta que, el último miércoles, la escuadra dirigida por el técnico José Letelier impuso condiciones en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador y derrotó por una goleada de 4-0 a FC Killas en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura Femenino 2025.

Para el cuadro victoriano anotaron Adriana Lúcar, Sandy Dorador, Sashenka Porras y un autogol de Yeilín Atencio en los primeros minutos del encuentro. La victoria no solo reafirma el invicto de las blanquiazules sino que también las afianza como líderes absolutas en la tabla de posiciones.

Alianza Lima Femenino ganó 4-0 a FC Killas en Villa El Salvador/Foto: X

Tras aplastar a su rival de turno, el conjunto grone llegó a 27 puntos en total, además le sacó 6 de ventaja a Universitario, su rival más cercano. Por si fuera poco, lo más importante es que, Alianza Lima se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura Femenino, al quedar entre los dos primeros equipos a falta de dos fechas.

Hay que considerar que, como mínimo, el elenco del chileno José Letelier le puede sacar hasta 7 unidades de ventaja al tercer lugar, por tal razón, se logra ratificar el gran presente que vive el club victoriano en la competencia local.

Liga Femenina 2025: así va la tabla tras el triunfo de Alianza Lima