Ex Cerro Porteño lanzo fuerte comentario sobre la barra de Alianza Lima: "El Comando es una..."

Previo al partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, un exfutbolista de Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata sorprendió con un fuerte comentario sobre el Comando Sur, la barra principal de la escuadra blanquiazul. Este conocido personaje también se refirió al enfrentamiento con los sureños por el torneo Conmebol.

Nos referimos a Édgar González, defensor paraguayo que jugó en La Victoria desde el 2009 hasta el 2012 y se ganó todo el cariño de la hinchada íntima, por lo que sigue siendo muy recordado pese a que ha pasado más de una década desde que dejó la institución. En diálogo con Infobae, el jugador ya retirado brindó diferentes declaraciones sobre su estadía en tienda victoriana, y una de ellas fue para los aficionados.

"De la gente del Comando Sur decir que es |una de las mejores hinchadas que me tocó ver. Apoyaban los 90’ minutos. Desde que estuve en Alianza nunca tuve problemas. Al contrario, teníamos apoyo al 100%. La admiración que tengo por ellos es porque te alientan desde que empieza hasta que acaba el partido. Nuestro estadio es único, una cancha que cuando está llena es una caldera", indicó el ex Alianza Lima.

Édgar González con la camiseta de Alianza Lima.

Edgar González habló sobre el partido con la U de Chile

Édgar González espera que los blanquiazules consigan una victoria contundente en Matute por la Copa Sudamericana, para así cobrar revancha por lo sucedido hace más de una década. "Sí, totalmente de acuerdo. Lo que nos pasó esa vez fue injusto. Ellos pasaron por la mala decisión del árbitro. Esta revancha llega en el mejor momento de Alianza. Para mí, si se pasa esta serie, esa herida o desilusión quedaría sanada", agregó el paraguayo.

Asimismo, el ex Alianza Lima confesó que recuerda exactamente todo sobre ese injusto día para los de Matute, y admite que quizá el mayor error de todo el plantel blanquiazul, incluyendo a Gustavo Costas, fue no ayudar al juez de línea cuando fue intimidado por todos los futbolistas de la Universidad de Chile, acompañados del entrenador Gerardo Pelusso.