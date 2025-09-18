¿Incentivos? Prensa chilena revela millonaria razón por la que U de Chile debe vencer a Alianza

Estamos a solo unas horas de vivir el enfrentamiento de ida entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tendrán la obligación de ganar en casa para poder encarar de la mejor manera el cierre de esta llave. No obstante, un medio chileno reveló que el cuadro 'azul' buscará vencer en Lima para obtener un fuerte premio económico.

En la previa de este duelo, el portal 'En Cancha' señaló que la U de Chile tiene un motivo no deportivo para buscar la victoria en este primer encuentro y, posteriormente, imponerse en la llave eliminatoria. Según mencionaron, el castigo que les impuso la Conmebol tras los violentos incidentes en el partido ante Independiente dejó las arcas económicas del club seriamente golpeadas.

"Los 270 mil dólares de multa y los 7 partidos de local sin público afectan de sobremanera a un equipo al que, en materia económica, (a la U de Chile) le vendría como anillo al dedo avanzar en la copa", indicaron en su nota web.

En ese sentido, revelaron que el club sureño perderá más de un millón de dólares, considerando la imposibilidad de vender entradas para sus partidos, así como los costos adicionales que tendrá que cubrir por la organización de los mismos.

Prensa chilena revela motivo no deportivo para que U de Chile venza a Alianza Lima.

Por todo ello, el medio chileno indicó que la U de Chile está obligada a imponerse en esta llave y asegurar su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, con el objetivo de recibir un jugoso premio económico y así reducir las pérdidas derivadas de la sanción de la Conmebol.

¿Qué premios obtendrá la U de Chile si vence a Alianza Lima?

De acuerdo con lo informado por 'En Cancha' y lo estipulado en las bases de la Conmebol, la U de Chile ya aseguró 1,4 millones de dólares (700 mil por cada partido) por haber alcanzado los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En caso logren vencer a Alianza Lima y avanzar a semifinales, recibirán 1,6 millones de dólares adicionales.

Este monto podría incrementarse aún más si consiguen llegar a la final del torneo continental, algo que sería clave para ayudar al club a recuperarse económicamente tras la sanción que les impuso disputar 7 partidos sin la presencia de su hinchada, tanto de local como de visitante.