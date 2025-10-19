DT de Cusco FC se sinceró sobre lucha con 'U' por el título y dejó rotundo calificativo: "Es..."

La lucha por el título del Torneo Clausura 2025 continúa con muchas emociones en la parte superior de la tabla, siendo Cusco FC un candidato que espera la caída de Universitario, actual líder. En medio de esta recta final del campeonato, el estratega Miguel Rondelli se pronunció ante los medios de comunicación.

Fue luego del triunfo ante Cienciano en el que el técnico de los ‘Guerreros dorados’ habló respecto al presente de su equipo y lo que ha venido logrando en el año, sobre todo en la segunda parte de temporada. Además, no dudó en calificar al elenco dirigido por Jorge Fossati.

¿Qué dijo Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, tras partido ante Cienciano?

“Nosotros tenemos que seguir jugando igual, siempre jugamos en todas las canchas igual y nos adaptamos. Nos tocó sufrir contra Juan Pablo II por dos expulsiones y sacamos un empate, nos tocó sufrir hoy (ante Cienciano) por una expulsión y tuvimos el triunfo. Nos tocó sufrir contra Universitario porque es un muy buen equipo y lo peleamos y perdimos 2-3, pero bueno, hay que seguir peleando”, respondió sobre si cree que se verá afectado en adelante por las expulsiones.

(Video: Entre Bolas)

Aldair Fuentes vio la tarjeta roja al minuto 53 del clásico cusqueño cuando ya iban ganando con dos goles de ventaja al ‘Papá’. Minutos después llegó el descuento, por ello, Miguel Rondelli fue consultado si la expulsión los perjudicó mucho.

“Nos perjudicó mucho, con equipos que tienen muy buenos jugadores. Más que nada cambia lo que uno tiene que hacer en el partido. Nosotros hicimos un buen primer tiempo y pudimos ampliar la ventaja apenas arrancó el segundo tiempo. Si el partido estaba 11 contra 11 el encuentro podía haber terminado en un resultado más abultado. Llegó el gol de ellos del descuento, hace que tengamos que sufrir”,expresó el entrenador de Cusco FC.