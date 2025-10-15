En Argentina revelan el futuro de Luis Advíncula para el 2026: "Quiere jugar con su amigo..."

Luis Advíncula ha sido el foco de los medios peruanos y argentinos por ser vinculado a Alianza Lima. El lateral peruano no tienen continuidad en el elenco 'xeneize', por lo que el popular 'Bolt' ha comenzado a escuchar alternativas de cara al 2026. En medio de ello, un periodista de nacionalidad argentina ha revelado lo que le depara a nuestro compatriota en la siguiente temporada.

¿Luis Advíncula a Alianza Lima?

El portal argentina BJ Información, mediante el periodista con nombre Nicco, indicó que Luis Advíncula está viviendo sus últimos partidos con Boca Juniors para este 2025. Pese a tener contrato hasta fines del 2026 con los 'xeneizes', el jugador optará por regresar al Perú y jugar en Alianza Lima, específicamente con su amigo Paolo Guerrero.

Como se conoce, luego del Mundial de Clubes el lateral se mantuvo más en la banca de suplentes que en el campo. Dado este panorama para su carrera profesional a los 35 años, el jugador de la Bicolor inició un acercamiento con tienda blanquiazul para evaluar las posibilidades de sumarse para el 2026.

"Luis Advíncula tiene las horas contadas en el club. No es un jugador del gusto del CT. Después del Mundial de Clubes lo comenzó a considerar totalmente prescindible. El peruano tiene contrato hasta fines del 2026, quiere jugar con su amigo Paolo Guerrero que a mediados de año dijo que él no le cerró la puerta a volver a Perú y Riquelme no tiene ningún tipo de problema de sacárselo de encima porque existieron comportamientos que no gustaron, no es considerado por el CT y libera un gran salario. El lateral está viviendo sus últimos días en el Xeneize y tiene muchas chances de jugar en Alianza Lima", informan en Argentina.

Luis Advíncula irá a Alianza Lima, revelan en Argentina.

¿Por qué Luis Advíncula no llegará a Sporting Cristal?

Luis Advíncula ha manifestado públicamente ser hincha de Sporting Cristal, por lo que su prioridad para regresar al Perú siempre fue el club celeste. Sin embargo, como informa el periodista Gerson Cuba, el elenco del Rímac ha llegado a su tope financiero, por lo que no podrá pagar lo requerido por 'Bolt' para sumarlo a sus filas en el 2026. Dado ello, no mira con malos ojos optar por Alianza Lima que muestra interés en el jugador.