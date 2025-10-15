Partidos de hoy EN VIVO, jueves 16 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 16 de octubre. Tenemos torneos como Liga 1, Brasileirao y Champions Femenina.
Tras el parón por la Fecha FIFA, las diversas ligas en el mundo reanudan su programación habitual este jueves 16 de octubre. Para ello, aquí te contamos qué torneos se jugarán este viernes, a qué hora son los partidos en vivo y dónde ver la transmisión. Atento a todos los detalles.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Alianza Lima vs Sport Boys
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Grêmio vs São Paulo
|Fanatiz, SporTV, Premiere
|19:30
|Vitória vs Bahia
|Fanatiz, SporTV, Premiere
|19:30
|Fluminense vs Juventude
|Fanatiz, Amazon Prime Video
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|General Caballero JLM vs Atlético Tembetary
|Tigo Sports
Partidos de hoy en League One
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Huddersfield Town vs Bolton Wanderers
|Disney+
Partidos de hoy en Champions League Femenina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Atletico Madrid vs Manchester United
|ESPN, Disney+
|14:00
|SL Benfica vs Arsenal
|Disney+
|14:00
|Bayern vs Juventus
|Disney+
|14:00
|PSG vs Real Madrid
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Racing vs Plaza Colonia
|GolTV, Disney+, VTV+
El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.
