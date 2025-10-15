0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 16 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 16 de octubre. Tenemos torneos como Liga 1, Brasileirao y Champions Femenina.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para el jueves 16 de octubre
Programación de partidos en vivo para el jueves 16 de octubre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Tras el parón por la Fecha FIFA, las diversas ligas en el mundo reanudan su programación habitual este jueves 16 de octubre. Para ello, aquí te contamos qué torneos se jugarán este viernes, a qué hora son los partidos en vivo y dónde ver la transmisión. Atento a todos los detalles.

Conmebol da fuerte pronunciamiento sobre la final de Copa Libertadores.

PUEDES VER: La publicación de la Conmebol que confirma dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Alianza Lima vs Sport BoysL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Grêmio vs São PauloFanatiz, SporTV, Premiere
19:30Vitória vs BahiaFanatiz, SporTV, Premiere
19:30Fluminense vs JuventudeFanatiz, Amazon Prime Video

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30General Caballero JLM vs Atlético TembetaryTigo Sports

Partidos de hoy en League One

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Huddersfield Town vs Bolton WanderersDisney+

Partidos de hoy en Champions League Femenina

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Atletico Madrid vs Manchester UnitedESPN, Disney+
14:00SL Benfica vs ArsenalDisney+
14:00Bayern vs JuventusDisney+
14:00PSG vs Real MadridDisney+

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Racing vs Plaza ColoniaGolTV, Disney+, VTV+

El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. ¡Argentina a la final del Mundial Sub 20! Ganó 1-0 a Colombia con gol de Mateo Silvetti

  2. DT de Bolivia dio fuerte calificativo a Rusia tras perder 3-0 previo al repechaje: "Un rival…"

  3. La publicación de la Conmebol que confirma dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano