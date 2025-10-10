0
DT de Chile, Sebastián Miranda, dio firme mensaje sobre Perú previo al Clásico del Pacífico: "Es un..."

Sebastián Miranda fue designado como técnico interino de la selección chilena para el duelo ante Perú. Sin embargo, antes del Clásico del Pacífico lanzó un contundente y claro mensaje sobre la bicolor.

Luis Blancas
La selección peruana se enfrentará a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico durante la penúltima fecha FIFA de este 2025. No obstante, en la previa del partido, el técnico interino del combinado chileno, Sebastián Miranda, salió al frente para manifestar un mensaje sobre el duelo que sostendrá contra la bicolor.

En la conferencia de prensa, Miranda mostró respeto por la selección de Perú y afirmó que está feliz por asumir un reto tan importante durante un clásico.

"Ha sido un gran esfuerzo, y para mí representa un momento de gran orgullo personal en el contexto del proyecto que se ha desarrollado, de preparar jugadores para el Mundial 2030", manifestó.

Las palabras de Sebastián Miranda reflejan su entusiasmo por dirigir a la selección de su país, Chile, con el objetivo de liderar el inicio del proceso de renovación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Además, manifestó las verdaderas razones de sus convocados para enfrentar a Perú en este amistoso internacional. Miranda dejó en claro que los futbolistas estuvieron en la lista anterior y que se adicionaron jugadores sub-20 porque siente que tienen un gran futuro.

"De la nómina en sí, hay muchos jugadores que se repiten de la última fecha FIFA. Obviamente, creemos que están en un momento deportivo que les permite estar en la selección. A esa lista se le agregaron jugadores del Mundial Sub-20 a raíz de algunas lesiones. Estos jugadores creemos que pueden ser parte de este proceso", explicó.

Luis Blancas
Fútbol Peruano