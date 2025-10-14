Reimond Manco dio fuerte calificativo a Grimaldo tras su regreso a Perú: "Físicamente..."

En la última fecha FIFA, la selección peruana disputó un partido amistoso ante Chile en busca de la reestructuración generacional. Ambos países están buscando mejorar su rendimiento con miras al próximo Mundial 2026 luego de quedar fuera en las Eliminatorias sin chance de repechaje. Joao Grimaldo fue uno de los futbolistas que más destacó en el enfrentamiento ante Chile.

El cambio de futbolistas en la selección peruana dejó una buena impresión a pesar de la derrota sufrida en tierras chilenas. Se han conocido nuevos rostros y otros que se mostraron más libres que anteriores oportunidades. En el programa 'Juego cruzado', Reimond Manco no dudó en destacar la mejoría que ha tenido el jugador de Riga F. C.

Reimond Mancho destaca el regreso de Grimaldo a la selección

El recambio generacional de futbolistas en la selección peruana ilusiona por las ganas de juego que han demostrado tener ciertos jugadores que han logrado destacar en el amistoso ante Chile. Uno de ellos fue Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal, que juega en la liga de Letonia.

Reimond Manco, quien ya sabe lo que es defender la camiseta de la Bicolor, elogió a Grimaldo: "Grimaldo muestra que ha mejorado. Físicamente, corporalmente, ha mejorado. Picante". Antes de ser sustituido, Joao fue uno de los jugadores que más ocasiones generó y logró romper líneas para crear el juego en la selección.

Se espera que para la próxima convocatoria de la selección peruana, Manuel Barreto, DT interino de la blanquirroja, vuelva a tener en cuenta a Grimaldo y también a otras jóvenes promesas como Felipe Chávez y Fabio Gruber.

Perú se estará enfrentando en noviembre a Rusia y nuevamente Chile en la próxima fecha FIFA donde en Europa, Asia y África se estarán definiendo la clasificación al Mundial 2026. Perú jugará el 12 de noviembre ante Rusia y luego el 18 del mismo mes ante Chile.