0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC

Reimond Manco dio fuerte calificativo a Grimaldo tras su regreso a Perú: "Físicamente..."

A pesar de la derrota sufrida ante Chile en el último partido amistoso, Reimond Manco habló sobre la actitud de los jugadores que fueron titulares. Uno de ellos fue Joao Grimaldo.

Jasmin Huaman
Reimond Manco destacó eficiencia de Joao Grimaldo en la selección peruana.
Reimond Manco destacó eficiencia de Joao Grimaldo en la selección peruana. | Foto: Composición Líbero /denganche
COMPARTIR

En la última fecha FIFA, la selección peruana disputó un partido amistoso ante Chile en busca de la reestructuración generacional. Ambos países están buscando mejorar su rendimiento con miras al próximo Mundial 2026 luego de quedar fuera en las Eliminatorias sin chance de repechaje. Joao Grimaldo fue uno de los futbolistas que más destacó en el enfrentamiento ante Chile.

Perú y Rusia afrontan próximo partido amistoso de fecha FIFA.

PUEDES VER: Perú vs Rusia: fecha, día, horario y canal confirmado para próximo partido amistoso

El cambio de futbolistas en la selección peruana dejó una buena impresión a pesar de la derrota sufrida en tierras chilenas. Se han conocido nuevos rostros y otros que se mostraron más libres que anteriores oportunidades. En el programa 'Juego cruzado', Reimond Manco no dudó en destacar la mejoría que ha tenido el jugador de Riga F. C.

Reimond Mancho destaca el regreso de Grimaldo a la selección

El recambio generacional de futbolistas en la selección peruana ilusiona por las ganas de juego que han demostrado tener ciertos jugadores que han logrado destacar en el amistoso ante Chile. Uno de ellos fue Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal, que juega en la liga de Letonia.

Reimond Manco, quien ya sabe lo que es defender la camiseta de la Bicolor, elogió a Grimaldo: "Grimaldo muestra que ha mejorado. Físicamente, corporalmente, ha mejorado. Picante". Antes de ser sustituido, Joao fue uno de los jugadores que más ocasiones generó y logró romper líneas para crear el juego en la selección.

Se espera que para la próxima convocatoria de la selección peruana, Manuel Barreto, DT interino de la blanquirroja, vuelva a tener en cuenta a Grimaldo y también a otras jóvenes promesas como Felipe Chávez y Fabio Gruber.

Perú se estará enfrentando en noviembre a Rusia y nuevamente Chile en la próxima fecha FIFA donde en Europa, Asia y África se estarán definiendo la clasificación al Mundial 2026. Perú jugará el 12 de noviembre ante Rusia y luego el 18 del mismo mes ante Chile.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. ¡Fin del sueño! Alianza Lima empató 1-1 de visita en la Liga y se despidió del título nacional

  2. Sporting Cristal ganó 3-1 y quedó a cuatro partidos de ser campeón del Torneo Clausura de la Liga

  3. Partido Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Nacional: ¿Qué pasó?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano