Confirmado: Alianza Lima anunció salida de última hora de su figura extranjera: "No continuará"

Alianza Lima busca seguir peleando por el campeonato local para seguir sumando más galardones en su vitrina; sin embargo, la inesperada salida de una figura extranjera fue recibida con sorpresa. El club lo confirmó a través de sus redes sociales.

No solamente en el fútbol, sino que en el vóley, Alianza Lima también está en reestructurando un equipo con el objetivo de seguir compitiendo entre los primeros lugares. Lamentablemente, el equipo blanquiazul tuvo que anunciar la salida de una incorporación que llegó desde Portugal, pero que no pudo ni siquiera iniciar en la Liga de Vóley.

Mediante el comunicado, Alianza Lima confirmó la noticia asegurando que su salida es por una decisión personal. "Aline Timm no continuará formando parte del plantel, tras poner fin a su vínculo por decisión personal y mutuo acuerdo con la institución. Agradecemos a la jugadora por su contribución y extendemos nuestros más sinceros deseos de éxito en sus futuros proyectos", indicaron.

Alianza Lima se despide de Aline Timm. | Foto: X/ AlianzaLimaVB

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul?

La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se vivirá de una manera diferente este año a comparación de ediciones anteriores. Los hinchas aliancistas podrán disfrutar de este gran evento los días 25 y 26 de octubre. Se debe tener en cuenta que estas fechas coinciden también con el inicio de la Liga Peruana de Vóley.

Noche Blanquiazul 2026. | Foto: Alianza Lima

Fichajes de Alianza Lima en el vóley

La salida de Aline Timm significa que Alianza Lima tendrá solo cinco refuerzos para afrontar los torneos del Mundial de Clubes, Sudamericano de Clubes y Liga Peruana. Los nombres son: