Partidos de hoy, viernes 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver EN VIVO
Con el Perú vs. Chile, revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 10 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.
La programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 10 de octubre. La fecha FIFA sigue y las Eliminatorias para el Mundial 2026 nos traerá vibrantes duelos. Además, hay amistosos entre selecciones, como el Perú vs. Chile. Algunas ligas no paralizaron, como Uruguay o Paraguay.
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|05:20
|Japón vs. Paraguay
|Bet365
|06:00
|Corea del Sur vs. Brasil
|Bet365
|07:45
|Uruguay vs. República Dominicana
|DGO
|11:00
|Bolivia vs. Jordania
|Bet365
|18:00
|Chile vs. Perú
|América TV, ATV, Movistar Deportes y Chilevisión
|19:00
|Argentina vs. Venezuela
|DGO y ViX
|19:30
|Estados Unidos vs. Ecuador
|Canal del Fútbol, Teleamazonas y Bet365
Partidos de hoy por las Eliminatorias Mundial 2026 de África
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Gambia vs. Gabón
|8:00
|Seychelles vs Costa de Marfil
|8:00
|Sudán vs. Mauritania
|8:00
|Togo vs. RD Congo
|11:00
|Lesoto vs. Nigeria
|11:00
|Ruanda vs. Benín
|11:00
|Santo Tomé y Príncipe vs. Túnez
|11:00
|Zimbabue vs. Sudáfrica
Partidos de hoy por las Eliminatorias Mundial 2026 de la UEFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Kazajustán vs. Liechtenstein
|ESPN 4
|13:45
|Alemania vs. Luxemburgo
|ESPN y Disney Plus
|13:45
|Bélgica vs. Macedonia del Norte
|Disney Plus
|13:45
|Francia vs. Azerbaiyán
|Disney Plus
|13:45
|Irlanda del Norte vs. Eslovaquia
|Disney Plus
|13:45
|Islandia vs. Ucrania
|Disney Plus
|13:45
|Kosovo vs. Eslovenia
|Disney Plus
|13:45
|Suecia vs. Suiza
|Disney Plus
Partidos de hoy por las Eliminatorias 2026 de la CONCACAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Surinam vs. Guatemala
|Bet365
|17:00
|Bermudas vs. Trinidad y Tobago
|Bet365
|18:00
|Curazao vs Jamaica
|Bet365
|20:00
|El Salvador vs. Panamá
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|San Lorenzo vs. San Martín S.J.
|TyC Sports Internacional
|14:15
|Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors
|TyC Sports Internacional
|14:45
|Central Córdoba vs. Unión Santa Fe
|TNT Sports
|16:30
|Newell's Old Boys vs. Tigre
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Recoleta vs. Olimpia
|DirecTV Sports
|18:00
|Sportivo Trinidense vs. General Caballero
|Bet365 y DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Plaza Colonia vs Progreso
|GOL TV y Disney Plus
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
