Partidos de hoy, viernes 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

La programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 10 de octubre. La fecha FIFA sigue y las Eliminatorias para el Mundial 2026 nos traerá vibrantes duelos. Además, hay amistosos entre selecciones, como el Perú vs. Chile. Algunas ligas no paralizaron, como Uruguay o Paraguay.

Partidos de hoy por amistosos internacionales

Horarios Partidos Canales 05:20 Japón vs. Paraguay Bet365 06:00 Corea del Sur vs. Brasil Bet365 07:45 Uruguay vs. República Dominicana DGO 11:00 Bolivia vs. Jordania Bet365 18:00 Chile vs. Perú América TV, ATV, Movistar Deportes y Chilevisión 19:00 Argentina vs. Venezuela DGO y ViX 19:30 Estados Unidos vs. Ecuador Canal del Fútbol, Teleamazonas y Bet365

Partidos de hoy por las Eliminatorias Mundial 2026 de África

Horarios Partidos Canales 8:00 Gambia vs. Gabón 8:00 Seychelles vs Costa de Marfil 8:00 Sudán vs. Mauritania 8:00 Togo vs. RD Congo 11:00 Lesoto vs. Nigeria 11:00 Ruanda vs. Benín 11:00 Santo Tomé y Príncipe vs. Túnez 11:00 Zimbabue vs. Sudáfrica

Partidos de hoy por las Eliminatorias Mundial 2026 de la UEFA

Horarios Partidos Canales 9:00 Kazajustán vs. Liechtenstein ESPN 4 13:45 Alemania vs. Luxemburgo ESPN y Disney Plus 13:45 Bélgica vs. Macedonia del Norte Disney Plus 13:45 Francia vs. Azerbaiyán Disney Plus 13:45 Irlanda del Norte vs. Eslovaquia Disney Plus 13:45 Islandia vs. Ucrania Disney Plus 13:45 Kosovo vs. Eslovenia Disney Plus 13:45 Suecia vs. Suiza Disney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias 2026 de la CONCACAF

Horarios Partidos Canales 16:00 Surinam vs. Guatemala Bet365 17:00 Bermudas vs. Trinidad y Tobago Bet365 18:00 Curazao vs Jamaica Bet365 20:00 El Salvador vs. Panamá Bet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 12:30 San Lorenzo vs. San Martín S.J. TyC Sports Internacional 14:15 Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors TyC Sports Internacional 14:45 Central Córdoba vs. Unión Santa Fe TNT Sports 16:30 Newell's Old Boys vs. Tigre ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

Horarios Partidos Canales 15:30 Recoleta vs. Olimpia DirecTV Sports 18:00 Sportivo Trinidense vs. General Caballero Bet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partido Canal 17:00 Plaza Colonia vs Progreso GOL TV y Disney Plus

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.