Partidos de hoy, viernes 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

Con el Perú vs. Chile, revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 10 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 10 de octubre
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 10 de octubre | Composición Líbero
La programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 10 de octubre. La fecha FIFA sigue y las Eliminatorias para el Mundial 2026 nos traerá vibrantes duelos. Además, hay amistosos entre selecciones, como el Perú vs. Chile. Algunas ligas no paralizaron, como Uruguay o Paraguay.

La sorpresiva alineación que alista Manuel Barreto para el amistoso contra Chile

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs. Chile: El renovado once de Barreto para quedarse con el Clásico del Pacífico

Partidos de hoy por amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
05:20Japón vs. ParaguayBet365
06:00Corea del Sur vs. BrasilBet365
07:45Uruguay vs. República DominicanaDGO
11:00Bolivia vs. JordaniaBet365
18:00Chile vs. PerúAmérica TV, ATV, Movistar Deportes y Chilevisión
19:00Argentina vs. VenezuelaDGO y ViX
19:30Estados Unidos vs. EcuadorCanal del Fútbol, Teleamazonas y Bet365

Partidos de hoy por las Eliminatorias Mundial 2026 de África

HorariosPartidosCanales
8:00Gambia vs. Gabón
8:00Seychelles vs Costa de Marfil
8:00Sudán vs. Mauritania
8:00Togo vs. RD Congo
11:00Lesoto vs. Nigeria
11:00Ruanda vs. Benín
11:00Santo Tomé y Príncipe vs. Túnez
11:00Zimbabue vs. Sudáfrica

Partidos de hoy por las Eliminatorias Mundial 2026 de la UEFA

HorariosPartidosCanales
9:00Kazajustán vs. LiechtensteinESPN 4
13:45Alemania vs. LuxemburgoESPN y Disney Plus
13:45Bélgica vs. Macedonia del NorteDisney Plus
13:45Francia vs. AzerbaiyánDisney Plus
13:45Irlanda del Norte vs. EslovaquiaDisney Plus
13:45Islandia vs. UcraniaDisney Plus
13:45Kosovo vs. EsloveniaDisney Plus
13:45Suecia vs. SuizaDisney Plus

Partidos de hoy por las Eliminatorias 2026 de la CONCACAF

HorariosPartidosCanales
16:00Surinam vs. GuatemalaBet365
17:00Bermudas vs. Trinidad y TobagoBet365
18:00Curazao vs JamaicaBet365
20:00El Salvador vs. PanamáBet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
12:30San Lorenzo vs. San Martín S.J.TyC Sports Internacional
14:15Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors TyC Sports Internacional
14:45Central Córdoba vs. Unión Santa FeTNT Sports
16:30Newell's Old Boys vs. TigreESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:30Recoleta vs. OlimpiaDirecTV Sports
18:00Sportivo Trinidense vs. General CaballeroBet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:00Plaza Colonia vs ProgresoGOL TV y Disney Plus

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

