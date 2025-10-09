¿A qué hora juega Paraguay vs Japón y en qué canal pasan el amistoso internacional?

Paraguay vs Japón será uno de los duelos más atractivos de los amistosos internacionales en la fecha FIFA de octubre. El compromiso se disputará este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita, en suelo japonés, y marcará el inicio de la preparación de ambas selecciones con miras a la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega Paraguay vs Japón?

En esta nota, te damos a conocer los horarios confirmados para los diversos países para que no te pierdas ni un solo instante del partidazo entre Paraguay vs Japón correspondiente a un amistoso internacional:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:20 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:20 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:20 a.m.

México y Centroamérica: 4:20 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:20 a.m.

España: 12:20 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Japón EN VIVO?

El amistoso internacional entre Paraguay vs Japón será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva mediante Tigo Sports, señal que está disponible para todo el territorio paraguayo.

Paraguay vs Japón: previa del partido amistoso

La selección paraguaya llega motivada tras haber logrado su anhelada clasificación a Norteamérica 2026, tras haber finalizado en el sexto lugar en las Eliminatorias Sudamericanas. La escuadra comandada por el DT Gustavo Alfaro selló una eliminatoria histórica y volverá disputar una cita mundialista luego de más de 15 años.

Paraguay logró clasificar a una Copa del Mundo luego de 15 años.

Con la finalidad de adquirir un mayor rodaje y prepararse de la mejor manera para la Copa del Mundo, el combinado paraguayo definio que Japón sea su primer rival, una selección a la que han enfrentado en 11 oportunidades, con un récord negativo de 5 derrotas, 4 empates y solo 2 victorias.

Por su parte, Japón fue de las primeras selecciones clasificadas a la siguiente cita mundialista, por lo que continúa sus preparativos para este certamen. En su últimos amistoso, la selección 'nipona' empató sin goles ante México. Asimismo, en los últimos años han demostrado ser una selección de temer a nivel mundial.

Paraguay vs Japón: pronóstico