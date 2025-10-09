- Hoy:
¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela y canales para ver la transmisión del partido EN VIVO?
Como parte de la preparación para el Mundial 2026, Argentina estará midiéndose contra Venezuela para llegar de la mejor forma al máximo evento del mundo del fútbol.
El partido amistoso entre Argentina vs Venezuela es parte de la fecha FIFA donde las selecciones buscan llegar a un buen ritmo a la Copa del Mundo y conseguir los mejores resultados posibles. Mientras que la 'Scaloneta' está clasificada a la cita deportiva, los venezolanos no pudieron ingresar a la clasificación de las selecciones que participarán del próximo Mundial.
Argentina inició de manea oficial su etapa de preparación meses antes de centrarse de lleno en lo que será la cita mundialista. En ese sentido, la selección dirigida por Lionel Scaloni disputará el amistoso este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami. Te contamos los canales de transmisión, horarios y más.
¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela?
En la fecha FIFA de amistosos, Argentina se medirá ante Venezuela en Estados Unidos. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, recinto que tiene una capacidad de recibir a más de 65 mil personas, desde las 7:00 p.m. en Perú y 9:00 p.m. en Argentina. Los horarios para seguirlo desde otra parte del mundo son los siguientes:
- México: 18:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 20:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21 horas
Convocados de la selección argentina para amistosos en Estados Unidos.
¿Dónde ver y canales de transmisión de Argentina vs Venezuela?
A pesar de tratarse de un partido amistoso, Argentina y Venezuela han generado gran expectativa debido a la historia entre ambos y que Scaloni busca encontrar sus titulares para afrontar el Mundial 2026. Esta es la guía de canales para seguir el partido en vivo.
- Argentina: TyC Sports Play, mitelefe, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina
- Brasil: Amazon Prime, VideoCazéTV
- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada
- China: ZhiBo8
- México: Disney+, Premium Mexico, ESPN Mexico
- Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX
- USA: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
- Venezuela: Televen, SimpleTV
Convocados de Venezuela para enfrentar a Argentina
- Arqueros: José Contreras (Barcelona SC – ECU), Javier Otero (Orlando City – USA), Joel Graterol (América de Cali – COL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira – VEN).
- Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad – ESP), Ronald Hernández (Atlanta United – USA), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo – BRA), Carlos Vivas (La Equidad – COL), Teo Quintero (Sparta Rotterdam – NED), Ángel Azuaje (Pumas – MEX), Yiandro Raap (PSV Eindhoven – NED), Alessandro Milani (US Avellino 1912 – ITA), Renné Rivas (Kalba FC – UAE), Luis Balbo (Fiorentina – ITA).
- Mediocampistas: Bryant Ortega (Khorfakkan FC – UAE), Cristian Cásseres (Toulouse FC – FRA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw – POL), Daniel Pereira (Austin FC – USA), Carlos Faya (Deportivo La Guaira – VEN), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi – UKR), Jesús Bueno (Philadelphia Union – USA), Juan Pablo Añor (Volos NPS – GRE), Matías Lacava (Ulsan HD – KOR), Telasco Segovia (Inter Miami – USA), Wikelman Carmona (New York RB – USA), Ender Echenique (FC Cincinnati – USA), Gustavo Caraballo (Orlando City – USA), Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv – ISR).
- Delanteros: Jovanny Bolívar (La Equidad – COL), Alejandro Marqués (Estoril Praia – POR), Kevin Kelsy (Portland Timbers – USA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira – POR)
