¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela y canales para ver la transmisión del partido EN VIVO?

El partido amistoso entre Argentina vs Venezuela es parte de la fecha FIFA donde las selecciones buscan llegar a un buen ritmo a la Copa del Mundo y conseguir los mejores resultados posibles. Mientras que la 'Scaloneta' está clasificada a la cita deportiva, los venezolanos no pudieron ingresar a la clasificación de las selecciones que participarán del próximo Mundial.

Argentina inició de manea oficial su etapa de preparación meses antes de centrarse de lleno en lo que será la cita mundialista. En ese sentido, la selección dirigida por Lionel Scaloni disputará el amistoso este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami. Te contamos los canales de transmisión, horarios y más.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela?

En la fecha FIFA de amistosos, Argentina se medirá ante Venezuela en Estados Unidos. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, recinto que tiene una capacidad de recibir a más de 65 mil personas, desde las 7:00 p.m. en Perú y 9:00 p.m. en Argentina. Los horarios para seguirlo desde otra parte del mundo son los siguientes:

México: 18:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas

Venezuela, Bolivia: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21 horas

Convocados de la selección argentina para amistosos en Estados Unidos.

¿Dónde ver y canales de transmisión de Argentina vs Venezuela?

A pesar de tratarse de un partido amistoso, Argentina y Venezuela han generado gran expectativa debido a la historia entre ambos y que Scaloni busca encontrar sus titulares para afrontar el Mundial 2026. Esta es la guía de canales para seguir el partido en vivo.

Argentina: TyC Sports Play, mitelefe, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina

Brasil: Amazon Prime, VideoCazéTV

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

China: ZhiBo8

México: Disney+, Premium Mexico, ESPN Mexico

Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX

USA: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, ViX, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Venezuela: Televen, SimpleTV

Convocados de Venezuela para enfrentar a Argentina