¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana y dónde ver partido amistoso internacional?
Uruguay y República Dominicana juegan desde Kuala Lumpur, en amistoso por la fecha FIFA. Repasa horarios y canales para ver este prometedor partido.
Uruguay se enfrenta a República Dominicana, en partido amistoso internacional por fecha FIFA, que se juega en el Estadio Nacional Bukit Jalil, de Kuala Lumpur, en Malasia. Conoce todos los detalles de este encuentro que servirá como preparación para la 'celeste' con miras al Mundial 2026.
¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana?
- Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:45 horas
- Bolivia y Venezuela: 8:45 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:45 horas
- México: 6:45 horas
- Estados Unidos: 8:45 horas (Miami y Nueva York) y 5:45 (Los Ángeles)
¿Dónde ver Uruguay vs República Dominicana?
El partido será transmitido por AUF TV en todo el territorio uruguayo. En cable, puedes seguir el encuentro vía TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior. Además, vía streaming puedes seguir el cotejo en AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC, entre otros.
Uruguay vs República Dominicana: previa del partido
Uruguay será representante de Sudamérica en el Mundial 2026 y Marcelo Bielsa espera afinar algunos detalles para llegar en forma a la máxima fiesta del fútbol.
El 'Loco' quiere también probar algunos elmentos. Por ejemplo, de su última convocatoria: Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana aún no debutaron en la selección absoluta.
Uruguay clasificó al Mundial 2026.
Por su parte, el cuadro dominicano se quedó fuera en la segunda ronda para la venidera justa mundialista y viene alistándose para lo que será el proceso 2030.
