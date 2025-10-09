0
¡LO ÚLTIMO!
Falleció Miguel Ángel Russo

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana y dónde ver partido amistoso internacional?

Uruguay y República Dominicana juegan desde Kuala Lumpur, en amistoso por la fecha FIFA. Repasa horarios y canales para ver este prometedor partido.

Wilfredo Inostroza
Uruguay se enfrenta a República Dominicana en partido amistoso internacional
Uruguay se enfrenta a República Dominicana en partido amistoso internacional | Composición: Líbero
COMPARTIR

Uruguay se enfrenta a República Dominicana, en partido amistoso internacional por fecha FIFA, que se juega en el Estadio Nacional Bukit Jalil, de Kuala Lumpur, en Malasia. Conoce todos los detalles de este encuentro que servirá como preparación para la 'celeste' con miras al Mundial 2026.

Partido amistoso entre Brasil y Corea del Sur se jugará por la fecha FIFA.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Brasil vs Corea del Sur, canales y dónde ver el partido amistoso?

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana?

  • Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:45 horas
  • Bolivia y Venezuela: 8:45 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 7:45 horas
  • México: 6:45 horas
  • Estados Unidos: 8:45 horas (Miami y Nueva York) y 5:45 (Los Ángeles)

¿Dónde ver Uruguay vs República Dominicana?

El partido será transmitido por AUF TV en todo el territorio uruguayo. En cable, puedes seguir el encuentro vía TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior. Además, vía streaming puedes seguir el cotejo en AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC, entre otros.

Uruguay vs República Dominicana: previa del partido

Uruguay será representante de Sudamérica en el Mundial 2026 y Marcelo Bielsa espera afinar algunos detalles para llegar en forma a la máxima fiesta del fútbol.

El 'Loco' quiere también probar algunos elmentos. Por ejemplo, de su última convocatoria: Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana aún no debutaron en la selección absoluta.

Uruguay

Uruguay clasificó al Mundial 2026.

Por su parte, el cuadro dominicano se quedó fuera en la segunda ronda para la venidera justa mundialista y viene alistándose para lo que será el proceso 2030.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol este jueves 9 de octubre

  2. Falleció Miguel Ángel Russo, ex DT de Alianza Lima y Boca Juniors, a los 69 años

  3. Atención, Perú: el once que alista Chile con Sebastián Miranda para ganar el 'Clásico del Pacífico'

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano