¿A qué hora juega Brasil vs Corea del Sur, canales y dónde ver el partido amistoso?

El partido entre Brasil vs Corea del Sur servirá para la preparación de cara al Mundial del equipo de Carlo Ancelotti, quien busca encontrar nuevas estrategias para llegar de la mejor manera al máximo evento deportivo del fútbol. El enfrentamiento se realizará en el Seoul World Cup Stadium que tiene una capacidad de recibir a más 68 mil espectadores.

¿Cuándo juega Brasil vs Corea del Sur?

El partido amistoso entre las selecciones de Brasil y Corea del Sur se jugará el viernes 10 de octubre en el Seoul World Cup Stadium, en Corea del Sur. La selección coreana formará parte del grupo de 48 países que participarán en la próxima Copa Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Brasil vs Corea del Sur?

Brasil vs Corea del Sur se sumarán a la fecha FIFA de amistosos para alistar su preparación y llegar de la mejor manera al próximo Mundial. El partido se estará jugando a las 6:00 a.m. en Perú y 8:00 a.m. en Brasil.

México: 5:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 6:00 horas

Venezuela, Bolivia: 7:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 8:00 horas

Convocatoria de Brasil para amistosos. | Foto: CBF_Futebol/X

¿Dónde ver Brasil vs Corea del Sur?

El partido entre Brasil vs Corea del Sur se podrá ver a través de la señal de Globo para toda la nación brasileña. También se dio a conocer los canales que estarán transmitiendo el partido amistoso de la fecha FIFA a nivel internacional.

Canales de transmisión para ver Brasil vs Corea del Sur

Esta es la lista de canales de países como Brasil y Corea del Sur que cuentan con los derechos para realizar la transmisión del encuentro amistoso.