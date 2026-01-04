- Hoy:
¿Regresa al Perú? Jonathan Dos Santos puede romper el mercado firmando por inédito club: "Préstamo"
¡Sorpresivo! Prensa de Ecuador aseguró que el exartillero uruguayo de Universitario tiene todo listo para jugar en una emblemática escuadra la temporada 2026.
Jonathan Dos Santos es uno de los futbolistas extranjeros que dejó una huella en Universitario de Deportes. El atacante uruguayo llegó a tienda crema en el 2020, donde se ganó el cariño de la afición a punta de goles. La anterior temporada jugó en Mushuc Runa de la LigaPro 2025 y ahora desde Ecuador revelaron su futuro para este año.
En Ecuador revelaron el futuro de Jonathan Dos Santos para la temporada 2026
Según la cuenta 'MrOFF', especializada en información del fútbol ecuatoriano, el experimentado jugador con pasado en la 'U' se irá de Mushuc Runa para volver a CA Artigas de la Segunda División de Uruguay. El traspaso debería concretarse con éxito, a menos que durante el mercado de pases otro elenco del exterior decida presentar una oferta por su fichaje.
"Jonathan Dos Santos no continuará en Mushuc Runa esta temporada. Finalizado su préstamo, el jugador deberá regresar al CA Artigas de Uruguay, club dueño de su pase", señalaron en su cuenta oficial de 'X'.
Jonathan Dos Santos volvería a Uruguay para la temporada 2026
La campaña de Jonathan Dos Santos con Mushuc Runa el 2025
El ariete uruguayo defendió los colores del 'Ponchito' a lo largo del 2025. Según los números, Dos Santos disputó oficialmente 20 compromisos por la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Conmebol Sudamericana. Sin embargo, no fue su mejor temporada, ya que apenas marcó 6 anotaciones.
¿Cómo le fue a Jonathan Dos Santos en Universitario de Deportes?
Si nos remontamos al 2020, el futbolista Jonathan Dos Santos evidenció su sobresaliente cuota goleadora con Universitario de Deportes, ya que de 28 partidos entre la Liga 1 y Copa Libertadores, anotó 14 dianas. Un año antes, con Cerro Largo de su natal país también mostró un buen nivel, pues registró 13 tantos en el Campeonato Uruguayo.
Jonathan Dos Santos volvería a jugar en Uruguay el 2026/Foto: LIBERO
¿En qué equipos ha jugado Jonathan Dos Santos?
- Cerro Largo (Uruguay)
- Danubio (Uruguay)
- Atlético San Luis (México)
- Universitario de Deportes (Perú)
- Querétaro F.C. (México)
- River Plate (Uruguay)
- Mushuc Runa (Ecuador)
- Everton (Chile)
- Atlético Artigas (Uruguay)
