¿Se rindió? Jorge Soto fue tajante sobre chances de Cristal en el Clausura: "Dependemos de..."

Si bien Universitario de Deportes es el favorito para conquistar el Torneo Clausura, los equipos que lo siguen en la tabla todavía tienen chances de seguir soñando y uno de los más indicados para hablar de ellos es Sporting Cristal. El equipo 'rimense' se estará enfrentando a la 'U' en la próxima fecha en un duelo que podría ayudarlos a acortar ventaja con el líder del certamen.

Sporting Cristal y Universitario tienen una diferencia de más de 10 puntos; sin embargo, esto podría cambiar en la jornada 14 del Torneo Clausura si es que los celestes salen dispuestos a ganar los 3 puntos al actual líder del campeonato. Bajo esa premisa, Jorge Soto fue cuestionado si la derrota ante ADT acabó con sus chances para ser campeón.

"Es muy difícil, se nos complica. No dependemos de nosotros, dependemos de otros resultados. Vamos a seguir peleando", señaló Jorge Soto en conferencia de prensa sobre las posibilidades que tiene el club de llevar la definición de infarto en el fútbol peruano.

¿Qué partidos le faltan por jugar a Sporting Cristal?

Como parte de la fecha FIFA con amistosos internacionales, los clubes de todo el mundo se darán un descanso para reformar sus planes en sus respectivas ligas. En este caso, el encuentro de Sporting Cristal vs Universitario de Deportes se jugará el miércoles 15 de octubre, donde los 'rimenses' serán locales y sueñan con frenar la buena racha del líder del Clausura. Los partidos que les falta por jugar son los siguientes:

Fecha 14: Universitario (L)

Fecha 15: Garcilaso (V)

Fecha 16: Los Chankas (L)

Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)

Fecha 18: Cienciano (L)

Fecha 19: Atlético Grau (V)

Mensaje de Fossati dirigido a Sporting Cristal

Jorge Fossati, DT de Universitario, sabe de la importancia del duelo con Sporting Cristal, por lo que no dudó en calificar este enfrentamiento como uno con los que podrían marcar aún más la diferencia. "El partido más importante del año es el próximo, que es contra Cristal", sostuvo.