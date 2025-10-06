Acasiete, DT de Juan Pablo II, dejó triste comentario tras derrota ante la 'U': "No pudimos..."

Pese a que pudo resistir durante 50 minutos las arremetidas de Universitario de Deportes, finalmente Juan Pablo II no pudo en el Estadio Monumental y cayó goleado 3-0, resultado que acerca a los 'cremas' al tricampeonato. El planteamiento defensivo de Santiago Acasiete esta vez no obtuvo frutos.

El 'Santi', entrenador del cuadro papal', hizo un mea culpa y es consciente que sus dirigidos no pudieron sostener la velocidad de juego de su rival de turno. Además, aseguró que el objetivo de su equipo es salvarse del descenso.

“Creo que no ha sido un buen partido nuestro. No pudimos aguantar la velocidad de Universitario. No pudimos generar más pases para buscar caminos que Universitario por momentos dejaba espacios. La ‘U’ va en otra velocidad y hay que aceptarlo. Lo nuestro es tratar de sumar en casa y nuestro objetivo es salvarnos, a sacar la mayor cantidad de puntos para estar tranquilos antes que acabe el campeonato”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Universitario apabulló 3-0 a Juan Pablo II.

Asimismo, Acasiete resaltó el primer tiempo de su equipo, aunque aseguró que no tuvo las armas para finalmente dañar el bloque defensivo de los 'cremas'.

“Fue un primer tiempo que aguantamos bien, pero creo que nos faltó más cosas para hacerle daño a Universitario. No estuvimos muy bien en el partido y eso hace que el rival te siga apretando, generando. Nosotros seguir mejorando”, agregó.

Próximo partido de Juan Pablo II

Juan Pablo II será local ante Deportivo Garcilaso el lunes 13 de octubre, en Chongoyape, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.