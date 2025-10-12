Felipe Chávez se retiró del Perú y así reaccionó al jugar pocos minutos con la selección - VIDEO

Felipe Chávez debutó con la selección peruana y tuvo pocos minutos en el 'Clásico del Pacífico' ante Chile. El volante de Bayern Múnich regresó a Alemania luego de esta experiencia internacional, pero tuvo una firme reacción ante las consultas de los medios de prensa.

El jugador de 18 años ha sido noticia nacional e internacional por su debut con la Bicolor, pero es evidente que el resultado opacó este gran momento para el futbolista profesional. Fuera de ello, se ha visto el respaldo del comando técnico y jugadores con su compatriota, sabiendo que está iniciando una nueva etapa en su temprana carrera.

En medio de ello, Felipe Chávez tomó su avión a Alemania para seguir entrenando con Bayern Múnich. El jugador fue sorprendido ante los periodistas que se hicieron presente en el aeropuerto y tomó la decisión de no dar declaraciones ante las diversas consultas que recibía.

Dentro de las preguntas que se pudieron escuchar van por el lado de cómo se sintió ante los pocos minutos en cancha, el recibimiento de los compañeros y expectativas. Pese a esto, Felipe Chávez mantuvo silencio y siguió su camino hasta la zona de embarque para regresar a Alemania.

Bayern Múnich se pronunció tras debut de Felipe Chávez

Luego del debut de Felipe Chávez con la selección peruana, Bayern Múnich no se quedó callado y felicitó este gran momento para su futbolista. Espera que siga firme en sus objetivos y que crezca al lado de los integrantes del club 'bávaro'.

"Estamos encantados de que Pippo (apodo de Felipe Chávez en Alemania) haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut. Solo necesita perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, y entonces seguramente será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional", expresó Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus en Bayern Múnich.