0

Felipe Chávez se retiró del Perú y así reaccionó al jugar pocos minutos con la selección - VIDEO

El volante de Bayern Múnich, Felipe Chávez, dejó el Perú para regresar a su club luego de concentrar con la selección. Así fue su reacción al ser consultado por jugar poco.

Diego Medina
Felipe Chávez se retiró del Perú tras debutar con la selección.
Felipe Chávez se retiró del Perú tras debutar con la selección. | Foto: Entre Bolas.
COMPARTIR

Felipe Chávez debutó con la selección peruana y tuvo pocos minutos en el 'Clásico del Pacífico' ante Chile. El volante de Bayern Múnich regresó a Alemania luego de esta experiencia internacional, pero tuvo una firme reacción ante las consultas de los medios de prensa.

Felipe Chávez debutó con la selección peruana en el amistoso ante Chile.

PUEDES VER: Felipe Chávez recibe espectacular noticia luego de su debut con la selección peruana

El jugador de 18 años ha sido noticia nacional e internacional por su debut con la Bicolor, pero es evidente que el resultado opacó este gran momento para el futbolista profesional. Fuera de ello, se ha visto el respaldo del comando técnico y jugadores con su compatriota, sabiendo que está iniciando una nueva etapa en su temprana carrera.

En medio de ello, Felipe Chávez tomó su avión a Alemania para seguir entrenando con Bayern Múnich. El jugador fue sorprendido ante los periodistas que se hicieron presente en el aeropuerto y tomó la decisión de no dar declaraciones ante las diversas consultas que recibía.

(VIDEO: Entre Bolas)

Dentro de las preguntas que se pudieron escuchar van por el lado de cómo se sintió ante los pocos minutos en cancha, el recibimiento de los compañeros y expectativas. Pese a esto, Felipe Chávez mantuvo silencio y siguió su camino hasta la zona de embarque para regresar a Alemania.

Bayern Múnich se pronunció tras debut de Felipe Chávez

Luego del debut de Felipe Chávez con la selección peruana, Bayern Múnich no se quedó callado y felicitó este gran momento para su futbolista. Espera que siga firme en sus objetivos y que crezca al lado de los integrantes del club 'bávaro'.

"Estamos encantados de que Pippo (apodo de Felipe Chávez en Alemania) haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut. Solo necesita perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, y entonces seguramente será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional", expresó Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus en Bayern Múnich.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. La sorpresiva publicación de Guillermo Viscarra tras dejar Alianza Lima en pleno Clausura

  2. Sporting Cristal ganó 3-1 y quedó a cuatro partidos de ser campeón del Torneo Clausura de la Liga

  3. Felipe Chávez se retiró del Perú y así reaccionó al jugar pocos minutos con la selección - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano