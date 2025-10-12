Ricardo Gareca y su fuerte mensaje tras conocer que Raziel García juega en Segunda: "Fue..."

Uno de los jugadores que fue novedad en la lista de convocados que presentaba Ricardo Gareca en la selección peruana era Raziel García. Su nivel de juego convenció al 'Tigre' para afrontar partidos claves de la Bicolor, pero ahora su presente es totalmente ajeno a lo que se vivió en temporadas pasadas.

En una reciente entrevista a "Pase Filtrado", Gareca expresó su sentir al ver a Raziel García en la Universidad San Martín afrontando la Segunda División del fútbol peruano. Dejó en claro que ese aspecto va a la par de las decisiones que se toman en la directiva deportiva por el bien del balompié nacional, pero que hay gran parte de responsabilidad en lo que hace el futbolista.

"Nosotros estuvimos encima de todos. Enterarme que Raziel está en Segunda División hoy en día… Fue titular en la selección. Por eso digo que todo esto es un proceso que en gran parte depende de un direccionamiento que arranca de la cúpula de la Federación qué es lo que quiere para sus jugadores, como el director deportivo y director técnico. Y después va a tener que poner una gran parte el jugador", manifestó.

Siguiendo la línea, Ricardo Gareca contó que la convocatoria de Raziel García a la Bicolor permitió que se le abra puertas a nivel internacional, ya que Deportes Tolima de Colombia apostó por él en su mejor momento futbolístico. Luego lo que ocurrió en el aspecto personal, el jugador terminó regresando al Perú.

"Raziel fue a la selección y lo contrató Tolima. Y después de Tolima le perdí el rastro, porque hay cosas que depende del jugador también", añadió el 'Tigre'.

