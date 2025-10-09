0
Falleció Miguel Ángel Russo

Michael Succar preocupado por el futuro del fútbol peruano: "Ferrari y Barreto podrán..."

El periodista Michael Succar se mostró sumamente preocupado por el futuro de la Liga 1, sobre todo por un tema respecto a Jean Ferrari y Manuel Barreto.

Francisco Esteves
Michael Succar lanzó fuerte comentario sobre la Liga 1.
Michael Succar lanzó fuerte comentario sobre la Liga 1. | Foto: La Bicolor - X.
Debido a que todo lo que está sucediendo en el fútbol peruano, el periodista Michael Succar se mostró sumamente preocupado por el futuro manejo de la Liga 1 y no dudó en mencionar a Jean Ferrari y Manuel Barreto, ambos miembros de la Federación Peruana de Fútbol con pasado en Universitario de Deportes. ¿Qué está sucediendo?

Guillermo Viscarra y su futuro en Alianza Lima.

Resulta que, mediante el programa Mano a Mano vía DENGANCHE, en YouTube, se debatió sobre lo que viene sucediendo con el campeonato peruano, sobre todo luego de que exista la polémica por Ayacucho FC, club que finalmente se quedará en la Primera División del Perú y ha provocado la molestia de la FIFA. El periodista nacional mostró su incertidumbre por lo que pasará con el balompié nacional.

"Que la Liga 1 quiera tener sus propias reglas me preocupa. Esas decisiones podrían no ir de la mano con lo que realmente necesita el fútbol peruano. ¿Ferrari y Barreto podrán participar en la toma de decisiones? Lo que decidan los clubes puede frenar el crecimiento de nuestro fútbol", indicó el comunicador, dejando así su duda por lo que se viene en el deporte incaico.

FIFA puede sancionar a la Liga 1 y Perú

En medio de toda la polémica que viene sucediendo en el fútbol peruano, el abogado Marcelo Bee Sellares dio a conocer que la FIFA puede sancionar a la Liga 1 porque Ayacucho acudió a un recurso judicial para permanecer en Primera División. Resulta que en el 2009 el club Rangers de Chile hizo algo similar y el máximo ente del fútbol a nivel mundial amenazó con excluir a los clubes de dicho país de toda competición internacional, es decir sin Copa Libertadores ni Copa Sudamericana.

Asimismo, el castigo también caería sobre la selección peruana porque en su momento la FIFA advirtió a la Roja que podría excluirlo del Mundial 2010 y toda competición continental, como las Eliminatorias Conmebol o Copa América. Por ello, el tema de los 'Zorros' viene generando controversia en los hinchas de todo el país.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

