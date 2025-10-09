¡Inesperado! Confirman fecha para el partido pendiente entre Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima sigue enfocado en poder mejorar su rendimiento en la Liga 1, luego de sufrir duras caídas y quedar prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Clausura 2025. No obstante, los blanquiazules aún tiene un partido pendiente luego de que no jugase ante Los Chankas en la fecha 9. Ahora, este partido ya tiene una fecha definida.

¿Por qué se suspendió el partido entre Alianza Lima vs Los Chankas?

El partido entre Alianza Lima vs Los Chankas estaba programado a desarrollarse entre el miércoles 17 y el viernes 19 de setiembre. No obstante, el jueves 18 la escuadra íntima debía disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile. Por ello, debido a las bases del torneo y lo estipulado por la Conmebol, este encuentro no fue programado y quedó pendiente a desarrollarse.

Alianza Lima ganó 1-0 a Los Chankas en el Torneo Apertura.

¿Cuándo se jugará el partido entre Alianza Lima vs Los Chankas?

De acuerdo a lo informado por el periodista deportivo Marcello Merizalde, el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Los Chankas ya tiene fecha confirmada y se llevará a acabo el miércoles 5 de noviembre a las 3:15 p.m. (hora peruana).

Cabe resaltar que hasta el momento no se ha confirmado un escenario, pero la dirigencia de Los Chankas aseguró que seguirán jugando en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.