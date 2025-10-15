Alianza Lima y la dura baja que sufrió de cara al partido contra Sport Boys por el Clausura
Previo al partido de suma importancia ante Sport Boys, los hinchas de Alianza Lima conocieron que un futbolista figura presenta molestias.
Alianza Lima enfrentará a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo uno de los partidos más importantes de los blanquiazules por la complicada situación que atraviesa. Por si fuera poco, no podrá contar con un nuevo elemento clave en el plantel.
Y es que Néstor Gorosito tiene un nuevo dolor de cabeza en su equipo, pues a la ausencia de Hernán Barcos por expulsión ante Alianza Universidad en Huánuco, se sumó un nuevo jugador que no podrá ser utilizado debido a que presenta molestias. Como era de esperarse, genera preocupación en la hinchada.
Alianza Lima y una dura baja en pleno Torneo Clausura
“La no convocatoria de Alan Cantero para el partido de mañana en Alianza Lima se debe a molestias musculares leves. Se espera que pueda regresar para el encuentro ante Sport Huancayo”, indicó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X.
Alan Cantero se perdió el partido ante Sport Boys
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs. Sport Boys, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:
- México: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
- Chile y Venezuela: 9:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (día siguiente)
