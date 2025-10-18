¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid se medirá EN VIVO ante Getafe por la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025/26 en el Estadio Coliseum de Madrid. El conjunto blanco llega con la misión de sumar una nueva victoria que le permita seguir como líder del torneo y mantener el impulso anímico de cara al esperado clásico español de la próxima semana.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Real Madrid vs Getafe correspondiente por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025/26:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 4:00 p.m.

México y Centroamérica: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO?

A continuación, te damos a conocer los canales a los que tienes que estar pendiente en los diversos países para ver EN VIVO ONLINE el partido entre Real Madrid vs Getafe por la novena jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026.

Argentina, Uruguay y Paraguay: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: Tigo Sports.

Brasil: Disney Plus.

México: Sky Plus y Sky Sports.

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: inter, DirecTV Sports y DGO.

Panamá: Sky Sports.

Estados Unidos: ESPN y fuboTV.

España: DAZN, Movistar Plus, Amazon Prime, LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

Real Madrid vs Getafe: antesala del partido por LaLiga

Real Madrid llega al encuentro sumamente motivado tras haber conseguido un importante triunfo por 3-1 ante Villarreal en su último partido. Esta victoria les permitió recuperar la cima de la tabla, por lo que están obligados a ganar de visita para mantenerse en lo más alto. El conjunto dirigido por Xabi Alonso acumula dos victorias consecutivas y ha ganado 10 de sus últimos 11 encuentros.

Real Madrid buscará sumar una nueva victoria y seguir como líder.

Los ‘Reyes de Europa’ esperan que este compromiso les sirva como preparación para enfrentar sus siguientes partidos ante Juventus y Barcelona. La buena noticia para los ‘blancos’ es que podrán contar con su máxima figura: Kylian Mbappé, quien se recuperó de su lesión y suma 14 goles con dos asistencias. “Está perfectamente. Ha entrado en la convocatoria”, mencionó Xabi Alonso en conferencia de prensa.

Por su parte, Getafe está en la obligación de volver a reencontrase con la victoria tras encadenar cuatro partidos sin poder sumar una victoria. El último partido fue una dura derrota por 2-1 ante Osasuna. El cuadro madrileño busca apelar al apoyo de su hinchada para poder seguir en la pelea por un puesto de torneo UEFA.

Getafe busca dar el golpe, tras sumar cuatro partidos sin poder ganar.

"Jugamos en casa y eso se tiene que notar, la ayuda de ellos (la hinchada) es fundamental", fueron las palabras del DT José Bordalás hacia los hinchas, esperando volver a sumar una victoria. Además, contarán con la presencia de Luis Milla su máxima carta en el mediocampo con 5 asistencias.