Las 6 bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar a la Juventus por la Champions League
En la nueva fecha de la Champions League, el Real Madrid estará recibiendo en el estadio Santiago Bernabéu a la Juventus en busca de seguir con su racha de victorias.
Los dirigidos por Xabi Alonso se ven en un complicado reto al tener que enfrentarse a la Juventus con sensibles bajas que obliga al DT a realizar cambios necesarios para garantizar los tres puntos en la UEFA Champions League. Mientras que los 'merengues' llegan como líderes de LaLiga, la realidad para la Juve es otra, que se ocupa en la séptimo lugar de la tabla de la Serie A.
El Real Madrid se alista para su competición favorita y esta vez será frente a la Juventus. Lamentablemente, Xabi Alonso no contará con piezas fundamentales en su alineación habitual, ya que la lista de lesionados es considerable en la casa blanca.
Las 6 bajas del Real Madrid en la Champions League
El Real Madrid tiene a seis jugadores en la enfermería, quienes han sido descartados para ser parte del duelo frente a la La Vecchia Signora por la UEFA Champions League. Esta es la lista completa: Daniel Carvajal, Dani Ceballos, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y David Alaba.
Real Madrid suma bajas para enfrentar a la Juventus por la Champions League.
Por su parte, la Juventus también llega con importantes bajas para su duelo frente al Real Madrid. El equipo italiano no podrá contar en su formación habitual titular ni de suplentes con Bremer, Cabal, Milik, Pinsoglio, Miretti ni Zhegrova.
¿Cuándo y a qué hora juega el Real Madrid vs Juventus?
El partido entre el Real Madrid vs Juventus se jugará este miércoles 22 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu que tiene una capacidad de albergar a 84 mil personas.
La realidad de estos equipos es muy diferente, ya que mientras que el Real Madrid se mantiene como líder absoluto de LaLiga seguido por el Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid, la Juventus es superado por el Como, Roma y Bolonia en la Serie A.
