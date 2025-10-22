Rebagliati impacta con fuerte mensaje sobre Guerrero tras jactarse de campeón mundial: "Más..."

Paolo Guerrero hizo noticia en los últimos días debido a las recientes declaraciones que brindó post triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025. El 'Depredador' no dudó en lanzar un categórico mensaje a sus críticos por cuestionar que aún siga jugando al fútbol a una edad avanzada.

Diego Rebagliati lanza potente comentario tras declaraciones de Paolo Guerrero

Bajo ese escenario, el comentarista deportivo Diego Rebagliati fue tajante y decidió respaldar el mensaje que lanzó el '34' del club blanquiazul. Durante la última edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el ex Sporting Cristal señaló que el atacante estuvo en lo correcto, pese a que anteriormente si recibió algún cuestionamiento de su parte.

Paolo Guerrero lleva 33 partidos con Alianza Lima esta temporada

"Vuelvo a lo de Paolo. Yo puedo haberlo criticado por declaraciones desatinadas o por no ser el más simpático, pero en esta se la doy. Me parece que es un momento donde picarlo más con un 'dicen' era para que te la ponga en la cara", sostuvo.

"A Paolo lo descoloca la pregunta, en un momento donde viene ganador y de hacer un gol; además, con el respaldo de las declaraciones de los dirigentes que dicen que se quedan los 2 (Barcos y Guerrero)", agregó.

Paolo Guerrero dejó firme mensaje a sus críticos

En su regreso a la capital tras enfrentar a Sport Huancayo, Guerrero fue abordado por la prensa y en base a algunas críticas por su edad decidió responder con contundencia, sobretodo recordando la vez que fue campeón en el Mundial de Clubes 2012 con Corinthians de Brasil.

"Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", declaró el 'Depredador' para Entre Bolas.

Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada

Paolo Guerrero viene demostrando partido a partido que es un referente en ofensiva no solo a nivel de selección, sino en el club de sus amores: Alianza Lima. A lo largo de esta temporada, el veterano delantero registra 33 encuentros, además de 13 anotaciones, 2 asistencias de gol, y un aproximado de 1877 minutos en el plano local e internacional.