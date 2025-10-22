¿Dónde ver Liga de Quito vs Palmeiras y qué canal transmite la semifinal de la Copa Libertadores?

0
Jesús Yupanqui
Liga de Quito recibirá a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores (ida) este jueves 23 de octubre en el Rodrigo Paz Delgado, Ecuador. El equipo de Tiago Nunes quiere marcar la diferencia como local y llegar a Brasil con un resultado positivo que les permita conseguir el boleto a la final.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras?

El partido entre LDU y Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus para América Latina (menos Argentina

Canales de transmisión para ver LDU Quito vs. Palmeiras

Los canales que te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Liga de Quito contra Palmeiras:

  • Argentina: FOX Sports Argentina y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV, ESPN y Disney Plus
  • Chile: Disney Plus y ESPN.
  • Colombia: ESPN y Disney Plus.
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: beIN Sports

¿Cómo ver Liga de Quito vs. Palmeiras por internet?

El partido entre LDU y Palmeiras lo puedes ver vía streaming por Disney Plus, plataforma que tiene presencia a nivel mundial.

¿Cómo llega Liga de Quito?

Con Tiago Nunes en el banquillo, LDU alcanzó un nivel alto. El estratega brasileño tendrá un duelo complicado ante Palmeiras, principal candidato para llevarse la Copa Libertadores, pero saben que con el aliento de sus hinchas alcanzarán el objetivo.

"La plantilla está llegando al nivel que sabe que tiene. Tenemos jugadores de experiencia y que son parte de la historia del club; lo único que hemos hecho es recordar al grupo lo grandes que son", expresó Nunes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

