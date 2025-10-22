- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿Dónde ver Liga de Quito vs Palmeiras y qué canal transmite la semifinal de la Copa Libertadores?
Canal para ver EN VIVO Liga de Quito contra Palmeiras que se realizará este jueves 23 de octubre que se realizará en el Rodrigo Paz Delgado.
Liga de Quito recibirá a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores (ida) este jueves 23 de octubre en el Rodrigo Paz Delgado, Ecuador. El equipo de Tiago Nunes quiere marcar la diferencia como local y llegar a Brasil con un resultado positivo que les permita conseguir el boleto a la final.
PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de octubre: programación y dónde ver fútbol por TV
¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras?
El partido entre LDU y Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus para América Latina (menos Argentina
Canales de transmisión para ver LDU Quito vs. Palmeiras
Los canales que te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Liga de Quito contra Palmeiras:
- Argentina: FOX Sports Argentina y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV, ESPN y Disney Plus
- Chile: Disney Plus y ESPN.
- Colombia: ESPN y Disney Plus.
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- México: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: beIN Sports
¿Cómo ver Liga de Quito vs. Palmeiras por internet?
El partido entre LDU y Palmeiras lo puedes ver vía streaming por Disney Plus, plataforma que tiene presencia a nivel mundial.
¿Cómo llega Liga de Quito?
Con Tiago Nunes en el banquillo, LDU alcanzó un nivel alto. El estratega brasileño tendrá un duelo complicado ante Palmeiras, principal candidato para llevarse la Copa Libertadores, pero saben que con el aliento de sus hinchas alcanzarán el objetivo.
"La plantilla está llegando al nivel que sabe que tiene. Tenemos jugadores de experiencia y que son parte de la historia del club; lo único que hemos hecho es recordar al grupo lo grandes que son", expresó Nunes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50