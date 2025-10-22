- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 23 de octubre. Tenemos Copa Sudamericana, Libertadores y Europa League.
Este jueves 23 de octubre continúa la programación en las diferentes ligas el Mundo. En Sudamérica se disputará la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Mientras tanto, en Europa se juega una nueva fecha de la Europa League y Conference League. Consulta el horario y canales de transmisión de los partidos en vivo.
Partidos de hoy Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Sporting Cristal vs Universitario
|L1Max, Fanatiz, FOX Deportes
Partidos de hoy UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Brann vs Rangers
|Disney+
|11:45
|Fenerbahçe vs Stuttgart
|Disney+, ESPN7
|11:45
|FCSB vs Bologna
|Disney+, ESPN5
|11:45
|Sporting Braga vs Crvena Zvezda
|Disney+
|11:45
|Lyon vs Basel
|ESPN3, Disney+
|11:45
|Salzburg vs Ferencváros
|Disney+
|11:45
|Feyenoord vs Panathinaikos
|ESPN4, Disney+
|11:45
|Genk vs Real Betis
|ESPN, Disney+
|11:45
|Go Ahead Eagles vs Aston Villa
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Freiburg vs Utrecht
|Disney+
|14:00
|Malmö FF vs Dinamo Zagreb
|Disney+, ESPN7
|14:00
|Lille vs PAOK
|Disney+, ESPN5
|14:00
|Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
|Disney+
|14:00
|Nottingham Forest vs Porto
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Roma vs Viktoria Plzeň
|ESPN, Disney+
|14:00
|Celtic vs Sturm Graz
|ESPN4, Disney+
|14:00
|Young Boys vs Ludogorets
|Disney+
|14:00
|Celta de Vigo vs Nice
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy UEFA Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|AEK Athens vs Aberdeen
|Disney+
|11:45
|Drita vs Omonia Nicosia
|Disney+
|11:45
|Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa
|Disney+
|11:45
|Škendija 79 vs Shelbourne
|Disney+
|11:45
|Rapid Wien vs Fiorentina
|Disney+
|11:45
|Strasbourg vs Jagiellonia Białystok
|Disney+
|11:45
|Rijeka vs Sparta Praha
|Disney+
|11:45
|Breidablik vs KuPS
|Disney+
|11:45
|Häcken vs Rayo Vallecano
|Disney+
|14:00
|Samsunspor vs Dynamo Kyiv
|Disney+
|14:00
|Shamrock Rovers vs Celje
|Disney+
|14:00
|Crystal Palace vs AEK Larnaca
|Disney+
|14:00
|Hamrun Spartans vs Lausanne Sport
|Disney+
|14:00
|Mainz 05 vs Zrinjski
|Disney+
|14:00
|CSU Craiova vs Noah
|Disney+
|14:00
|Sigma Olomouc vs Raków Częstochowa
|Disney+
|14:00
|Lincoln Red Imps vs Lech Poznań
|Disney+
|14:00
|AZ vs Slovan Bratislava
|Disney+
Partidos de hoy Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Universidad Chile vs Lanús
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|LDU Quito vs Palmeiras
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:10
|Belgrano vs Argentinos Juniors
|TyC Sports
Partidos de hoy Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Alajuelense vs Olimpia
|Disney+
Partidos de hoy Copa Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Cerro Porteño vs General Caballero JLM
|Tigo Sports Paraguay
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
