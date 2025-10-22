Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Este jueves 23 de octubre continúa la programación en las diferentes ligas el Mundo. En Sudamérica se disputará la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Mientras tanto, en Europa se juega una nueva fecha de la Europa League y Conference League. Consulta el horario y canales de transmisión de los partidos en vivo.

Partidos de hoy Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Sporting Cristal vs Universitario L1Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy UEFA Europa League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Brann vs Rangers Disney+ 11:45 Fenerbahçe vs Stuttgart Disney+, ESPN7 11:45 FCSB vs Bologna Disney+, ESPN5 11:45 Sporting Braga vs Crvena Zvezda Disney+ 11:45 Lyon vs Basel ESPN3, Disney+ 11:45 Salzburg vs Ferencváros Disney+ 11:45 Feyenoord vs Panathinaikos ESPN4, Disney+ 11:45 Genk vs Real Betis ESPN, Disney+ 11:45 Go Ahead Eagles vs Aston Villa ESPN2, Disney+ 14:00 Freiburg vs Utrecht Disney+ 14:00 Malmö FF vs Dinamo Zagreb Disney+, ESPN7 14:00 Lille vs PAOK Disney+, ESPN5 14:00 Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland Disney+ 14:00 Nottingham Forest vs Porto ESPN2, Disney+ 14:00 Roma vs Viktoria Plzeň ESPN, Disney+ 14:00 Celtic vs Sturm Graz ESPN4, Disney+ 14:00 Young Boys vs Ludogorets Disney+ 14:00 Celta de Vigo vs Nice ESPN3, Disney+

Partidos de hoy UEFA Conference League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 AEK Athens vs Aberdeen Disney+ 11:45 Drita vs Omonia Nicosia Disney+ 11:45 Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa Disney+ 11:45 Škendija 79 vs Shelbourne Disney+ 11:45 Rapid Wien vs Fiorentina Disney+ 11:45 Strasbourg vs Jagiellonia Białystok Disney+ 11:45 Rijeka vs Sparta Praha Disney+ 11:45 Breidablik vs KuPS Disney+ 11:45 Häcken vs Rayo Vallecano Disney+ 14:00 Samsunspor vs Dynamo Kyiv Disney+ 14:00 Shamrock Rovers vs Celje Disney+ 14:00 Crystal Palace vs AEK Larnaca Disney+ 14:00 Hamrun Spartans vs Lausanne Sport Disney+ 14:00 Mainz 05 vs Zrinjski Disney+ 14:00 CSU Craiova vs Noah Disney+ 14:00 Sigma Olomouc vs Raków Częstochowa Disney+ 14:00 Lincoln Red Imps vs Lech Poznań Disney+ 14:00 AZ vs Slovan Bratislava Disney+

Partidos de hoy Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Universidad Chile vs Lanús ESPN, Disney+

Partidos de hoy Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 LDU Quito vs Palmeiras ESPN, Disney+

Partidos de hoy Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 19:10 Belgrano vs Argentinos Juniors TyC Sports

Partidos de hoy Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 21:00 Alajuelense vs Olimpia Disney+

Partidos de hoy Copa Paraguay

HORARIO PARTIDOS TV 16:30 Cerro Porteño vs General Caballero JLM Tigo Sports Paraguay

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.