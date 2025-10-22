0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 23 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 23 de octubre. Tenemos Copa Sudamericana, Libertadores y Europa League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 23 de octubre
Programación de partidos en vivo para este jueves 23 de octubre | FOTO: LIBERO
Este jueves 23 de octubre continúa la programación en las diferentes ligas el Mundo. En Sudamérica se disputará la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Mientras tanto, en Europa se juega una nueva fecha de la Europa League y Conference League. Consulta el horario y canales de transmisión de los partidos en vivo.

Partidos de hoy Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Sporting Cristal vs UniversitarioL1Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Brann vs RangersDisney+
11:45Fenerbahçe vs StuttgartDisney+, ESPN7
11:45FCSB vs BolognaDisney+, ESPN5
11:45Sporting Braga vs Crvena ZvezdaDisney+
11:45Lyon vs BaselESPN3, Disney+
11:45Salzburg vs FerencvárosDisney+
11:45Feyenoord vs PanathinaikosESPN4, Disney+
11:45Genk vs Real BetisESPN, Disney+
11:45Go Ahead Eagles vs Aston VillaESPN2, Disney+
14:00Freiburg vs UtrechtDisney+
14:00Malmö FF vs Dinamo ZagrebDisney+, ESPN7
14:00Lille vs PAOKDisney+, ESPN5
14:00Maccabi Tel Aviv vs MidtjyllandDisney+
14:00Nottingham Forest vs PortoESPN2, Disney+
14:00Roma vs Viktoria PlzeňESPN, Disney+
14:00Celtic vs Sturm GrazESPN4, Disney+
14:00Young Boys vs LudogoretsDisney+
14:00Celta de Vigo vs NiceESPN3, Disney+

Partidos de hoy UEFA Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45AEK Athens vs AberdeenDisney+
11:45Drita vs Omonia NicosiaDisney+
11:45Shakhtar Donetsk vs Legia WarszawaDisney+
11:45Škendija 79 vs ShelbourneDisney+
11:45Rapid Wien vs FiorentinaDisney+
11:45Strasbourg vs Jagiellonia BiałystokDisney+
11:45Rijeka vs Sparta PrahaDisney+
11:45Breidablik vs KuPSDisney+
11:45Häcken vs Rayo VallecanoDisney+
14:00Samsunspor vs Dynamo KyivDisney+
14:00Shamrock Rovers vs CeljeDisney+
14:00Crystal Palace vs AEK LarnacaDisney+
14:00Hamrun Spartans vs Lausanne SportDisney+
14:00Mainz 05 vs ZrinjskiDisney+
14:00CSU Craiova vs NoahDisney+
14:00Sigma Olomouc vs Raków CzęstochowaDisney+
14:00Lincoln Red Imps vs Lech PoznańDisney+
14:00AZ vs Slovan BratislavaDisney+

Partidos de hoy Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Universidad Chile vs LanúsESPN, Disney+

Partidos de hoy Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30LDU Quito vs PalmeirasESPN, Disney+

Partidos de hoy Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:10Belgrano vs Argentinos JuniorsTyC Sports

Partidos de hoy Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Alajuelense vs OlimpiaDisney+

Partidos de hoy Copa Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Cerro Porteño vs General Caballero JLMTigo Sports Paraguay

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

