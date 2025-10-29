0
EN DIRECTO
Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY por Copa Libertadores:
EN VIVO
Peñarol vs. Plaza Colonia EN DIRECTO, final Copa Uruguay

¿A qué hora juega Lanús vs U de Chile y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Repasa horario y guía de canales para ver partido Lanús vs U de Chile, desde el Estadio Ciudad Lanús, por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Lanús y Universidad de Chile se enfrentan por las semifinales de la Copa Sudamericana
Lanús y Universidad de Chile se enfrentan por las semifinales de la Copa Sudamericana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Lanús y Universidad de Chile se enfrentan este jueves 30 de octubre, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y promete emoción de principio a fin.

Club campeón recibió fuerte sanción de la FIFA y no podrá incorporar jugadores

PUEDES VER: Club campeón fue oficialmente sancionado por FIFA y no podrá contratar futbolistas

¿A qué hora juega Lanús vs Universidad de Chile?

  • Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00
  • Bolivia y Venezuela: 18:00
  • Perú, Ecuador y Colombia: 17:00
  • México: 16:00
  • Estados Unidos: 18:00 (Miami y Nueva York) y 15:00 (Los Ángeles)
  • España: 23:00

¿Dónde ver Lanús vs U de Chile?

El partido entre Lanús y U de Chile será transmitido por ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica. También estará disponible vía DSports y DGO para Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Lanús vs U de Chile: previa del partido

Los 'Granates' quedaron con el sabor agridulce de empatar en Santiago pese a estar dos goles arriba, aunque tienen la primera opción al cerrar la llave con su gente.

El 'Romántico viajero' dejó la eliminatoria abierta tras épica igualdad, pero de cara a este encuentro no podrá contar con Lucas Assadi, quien estará fuera de los campos un mes a causa de una lesión.

Lanus vs U de Chile

Universidad de Chile y Lanús igualaron 2-2 en la ida. Foto: AFP.

Recordemos que el ganador de esta llave se enfrentará a Atlético Mineiro que eliminó a Independiente del Valle, en la gran final que se disputará el próximo 22 de noviembre en Asunción.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¿Pedro Gallese dejará Orlando City para jugar con Messi en Inter Miami? Lo último que se sabe

  2. América de Cali tomó firme medida con Luis Ramos tras interés de Alianza y la 'U': "A pesar..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano