¿A qué hora juega Lanús vs U de Chile y dónde ver partido por Copa Sudamericana?
Repasa horario y guía de canales para ver partido Lanús vs U de Chile, desde el Estadio Ciudad Lanús, por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.
Lanús y Universidad de Chile se enfrentan este jueves 30 de octubre, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y promete emoción de principio a fin.
¿A qué hora juega Lanús vs Universidad de Chile?
- Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00
- Bolivia y Venezuela: 18:00
- Perú, Ecuador y Colombia: 17:00
- México: 16:00
- Estados Unidos: 18:00 (Miami y Nueva York) y 15:00 (Los Ángeles)
- España: 23:00
¿Dónde ver Lanús vs U de Chile?
El partido entre Lanús y U de Chile será transmitido por ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica. También estará disponible vía DSports y DGO para Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
Lanús vs U de Chile: previa del partido
Los 'Granates' quedaron con el sabor agridulce de empatar en Santiago pese a estar dos goles arriba, aunque tienen la primera opción al cerrar la llave con su gente.
El 'Romántico viajero' dejó la eliminatoria abierta tras épica igualdad, pero de cara a este encuentro no podrá contar con Lucas Assadi, quien estará fuera de los campos un mes a causa de una lesión.
Universidad de Chile y Lanús igualaron 2-2 en la ida. Foto: AFP.
Recordemos que el ganador de esta llave se enfrentará a Atlético Mineiro que eliminó a Independiente del Valle, en la gran final que se disputará el próximo 22 de noviembre en Asunción.
