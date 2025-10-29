- Hoy:
¿A qué hora juega Palmeiras vs Liga de Quito y dónde ver la semifinal de la Copa Libertadores?
Horarios y guía de canales para ver el partido Palmeiras contra Liga de Quito por la semifinal de la Copa Libertadores, vuelta, que se realizará en el Allianz Parque.
Palmeiras se medirá contra Liga de Quito por la semifinal, vuelta, de la Copa Libertadores. En Ecuador, el equipo de Tiago Nunes sacó la ventaja de tres goles, y en el Allianz Parque buscará sellar su boleto a la final, que será en el Estadio Monumental.
PUEDES VER: América de Cali tomó firme medida con Luis Ramos tras interés de Alianza y la 'U': "A pesar..."
Liga de Quito vs. Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores: fecha
Palmeiras y Liga de Quito se medirá por la semifinal, vuelta, de la Copa Libertadores este jueves 30 de octubre. El compromiso se realizará en Brasil.
¿A qué hora juega Palmeira vs. Liga de Quito?
- México: 6:30 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
- Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay: 8:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. (día siguiente)
¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito?
El partido entre LDU y Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus para América Latina (menos Argentina).
Canales de transmisión para ver LDU Quito vs. Palmeiras
Los canales que te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO la semifinal vuelta entre Liga de Quito contra Palmeiras:
- Argentina: FOX Sports Argentina y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV, ESPN y Disney Plus
- Chile: Disney Plus y ESPN.
- Colombia: ESPN y Disney Plus.
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- México: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: beIN Sports
¿Cómo llega Liga de Quito al partido?
Con tres goles de ventaja, LDU llega a Brasil con las maletas cargadas de ilusión. Tiago Nunes fue claro y aseguró que a pesar del buen nivel que mostraron en Brasil, Palmeiras es un rival muy complicado.
"Es un resultado importante, pero no determinante. Hay que tener los pies en el suelo y Palmeiras es un equipo que suele remontar resultados, nosotros lo respetamos y yo sé cómo son esta clase de partidos.", expresó el entrenador de Liga.
No olvides revisar tu agenda deportiva
