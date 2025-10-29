0
EN DIRECTO
Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY por Copa Libertadores:
EN VIVO
Peñarol vs. Plaza Colonia EN DIRECTO, final Copa Uruguay

¿A qué hora juega Palmeiras vs Liga de Quito y dónde ver la semifinal de la Copa Libertadores?

Horarios y guía de canales para ver el partido Palmeiras contra Liga de Quito por la semifinal de la Copa Libertadores, vuelta, que se realizará en el Allianz Parque.

Jesús Yupanqui
Liga de Quito se medirá contra Palmeiras por la vuelta de la Copa Libertadores.
Liga de Quito se medirá contra Palmeiras por la vuelta de la Copa Libertadores. | AFP
COMPARTIR

Palmeiras se medirá contra Liga de Quito por la semifinal, vuelta, de la Copa Libertadores. En Ecuador, el equipo de Tiago Nunes sacó la ventaja de tres goles, y en el Allianz Parque buscará sellar su boleto a la final, que será en el Estadio Monumental.

América de Cali tomó medida con Luis Ramos ante interés de Alianza Lima y Universitario.

PUEDES VER: América de Cali tomó firme medida con Luis Ramos tras interés de Alianza y la 'U': "A pesar..."

Liga de Quito vs. Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores: fecha

Palmeiras y Liga de Quito se medirá por la semifinal, vuelta, de la Copa Libertadores este jueves 30 de octubre. El compromiso se realizará en Brasil.

¿A qué hora juega Palmeira vs. Liga de Quito?

  • México: 6:30 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
  • Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay: 8:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito?

El partido entre LDU y Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus para América Latina (menos Argentina).

Canales de transmisión para ver LDU Quito vs. Palmeiras

Los canales que te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO la semifinal vuelta entre Liga de Quito contra Palmeiras:

  • Argentina: FOX Sports Argentina y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV, ESPN y Disney Plus
  • Chile: Disney Plus y ESPN.
  • Colombia: ESPN y Disney Plus.
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: beIN Sports

¿Cómo llega Liga de Quito al partido?

Con tres goles de ventaja, LDU llega a Brasil con las maletas cargadas de ilusión. Tiago Nunes fue claro y aseguró que a pesar del buen nivel que mostraron en Brasil, Palmeiras es un rival muy complicado.

"Es un resultado importante, pero no determinante. Hay que tener los pies en el suelo y Palmeiras es un equipo que suele remontar resultados, nosotros lo respetamos y yo sé cómo son esta clase de partidos.", expresó el entrenador de Liga.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY por Copa Libertadores: pronóstico, hora y dónde ver

  2. ¿Pedro Gallese dejará Orlando City para jugar con Messi en Inter Miami? Lo último que se sabe

  3. Partidos EN VIVO, hoy miércoles 29 de octubre: programación y dónde ver fútbol online GRATIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano