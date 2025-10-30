Flamengo celebró clasificación a la final de Libertadores con frase de Universitario tras el 'Tri'

La edición 2025 de la Copa Libertadores tiene a su primer finalista como Flamengo. El cuadro brasileño logró mantener su ventaja sobre Racing y así avanzar a la instancia definitiva, por lo que celebró a viva voz esta hazaña. En medio de ello, sorprendió al utilizar peculiar frase que empleó Universitario de Deportes al ser tricampeón del fútbol peruano.

Como se conoce, recientemente la 'U' volvió a consagrarse tricampeón en el balompié nacional, y festejó por todo lo alto su estrella número 29. Las redes sociales del club crema sorprendieron con varias frases en sus cuentas oficiales, así como jugadores en sus diversos 'Live' para el gusto de los cibernautas.

Justamente, uno de los que más expectativa generó fue Matías Di Benedetto, quien por tercera vez festejó con la peculiar frase "Hermosa mañana, ¿Verdad?". Esto, fue replicado en redes sociales de Universitario de Deportes, el cual superó el medio millón de vistas en las diversas plataformas.

Bajo este contexto, ahora Flamengo replica este tipo de celebraciones al compartir una imagen del actor Guillermo Francella, quien también es un hincha acérrimo de Racing. En esta oportunidad, el 'Mengao' vistió al artista con la camiseta brasileña y detalló con una descripción su típica frase que encantó a millones de seguidores.

Esta postal ha causado mucha reacción entre los cibernautas, sobre todo en los medios argentinos quienes se sienten fastidiados al no tener un equipo en la final de Copa Libertadores 2025.

Frase de Flamengo recordó lo hecho por Matías Di Benedetto en Universitario.

¿Cuándo es la final de Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. El recinto deportivo donde es local Universitario será sede de este magno evento como en el 2019, donde curiosamente Flamengo también afrontó dicha definición y se consagró ante la mirada de miles de aficionados contra River Plate.