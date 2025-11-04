¿Por qué Universitario no puede perder ante Deportivo Garcilaso en el Monumental?

Universitario de Deportes es tricampeón de la Liga 1 y sus hinchas están celebrando, pero Deportivo Garcilaso puede arruinarle cierta parte de la temporada si consigue por lo menos un empate en el Estadio Monumental en la próxima fecha del Torneo Clausura 2025. A continuación te contamos de qué se trata.

PUEDES VER: Filtran que Christian Cueva está en los planes de Universitario y Sporting Cristal

Resulta que, el portal Son Datos No Opiniones brindó una estadística interesante sobre la 'U'. Y es que está a punto de romper un récord total en la historia del fútbol peruano. Sin embargo, para seguir soñando con conseguirlo está en la obligación de derrotar al 'Pedacito del Cielo' con el apoyo de su afición.

Y es que Universitario de Deportes es el club con más triunfos consecutivos en la Primera División de Perú durante el siglo XXI. En el 2008 enlazó 9 victorias y se hizo con este distintivo, pero en la actual temporada ya va un total de 8 duelos ganados al hilo y puede romper el récord en la presente edición de la Liga 1.

Universitario celebrará el tricampeonato con su hinchada tras el partido con Garcilaso.

Si la 'U' derrota a Deportivo Garcilaso igualará la hazaña del 2008, pero para seguir haciendo historia debe también vencer a Los Chankas en Andahuaylas en la última fecha del Torneo Clausura. Si empata al menos uno de esos dos encuentros se quedará a nada de haberlo conseguido.

¿Cuándo juega Universitario vs. Garcilaso?

El partido de Universitario ante Deportivo Garcilaso se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre desde las 21.00 horas locales. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de GOLPERÚ para todo el territorio nacional, aunque en el diario Líbero también podrás seguirlo con nuestro minuto a minuto.