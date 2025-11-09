Ex Alianza Lima y pieza clave de UTC lanza firme advertencia a los blanquiazules: "Vamos..."

A falta de una fecha para que termine el Torneo Clausura 2025, uno de los atractivos será la lucha por no descender. Cuatro equipos buscarán no caer a la Liga 2 para el próximo año y uno de los clubes que está comprometido con la baja es UTC, que cayó goleado 3-0 este domingo a manos de Sport Huancayo y deberán jugarse la permanencia ante Alianza Lima en Matute.

Después del doloroso resultado, un destacado jugador del cuadro cajamarquino con pasado en el club de La Victoria dio la cara pese al mal momento y fue firme al dejar una advertencia a los dirigidos por Néstor Gorosito a más de dos semanas para que se dispute dicho compromiso por la última jornada del campeonato.

Ex Alianza Lima y pieza clave de UTC advirtió a los blanquiazules

Después del pitido final que certificó la derrota del 'Gavilán del Norte', el arquero Diego Campos dio sus apreciaciones a los medios de comunicación y cuando le consultaron sobre su siguiente rival, aseguró que van a jugar 11 contra once en igualdad de condiciones, lanzándole a los 'Íntimos' la advertencia que van a salir en busca del resultado que necesitan para salvarse, cosa que confía que se de pues han realizado buenos encuentros con los grandes del fútbol peruano.

"Estamos en una situación complicada, no está cerrado, todavía queda. Vamos a ser 11 contra 11. Este año hemos tenido en el Clausura muy buenos partidos con los equipos grandes a pesar de los resultados. Confío plenamente en el trabajo del comando técnico y de mis compañeros", sostuvo en conferencia de prensa.

Diego Campos aseguró que UTC buscará un buen resultado ante Alianza Lima en Matute. Foto: Palco Vip

Diego Campos hizo menores en Alianza Lima

Muy pocos recordarán que el guardameta de 29 años tuvo un paso por el cuadro aliancista. Es más, es en tienda blanquiazul donde se formó como profesional y jugó con la categoría sub 20, así como con el equipo de reservas en la temporada 2014. Para inicioa del 2015, se fue del club para recalar en FBC Melgar