Miguel Trauco dio llamativo comentario sobre su hinchaje por Universitario: "En ese..."

Miguel Trauco causó revuelo a inicios de temporada al fichar por Alianza Lima debido a su pasado en Universitario de Deportes. En ese sentido, no dudó en dejar un contundente mensaje que captó tremendamente la atención durante una reciente conversación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Fue en la reciente edición del programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a figuras del deporte que el ‘10 de la calle’ conduce junto a Roberto Guizasola, donde el ‘Genio’ habló de diversos temas de su vida personal y profesional, siendo el tema de su hinchaje en el que causó la inmediata reacción de los conductores.

¿Qué dijo Miguel Trauco sobre su hinchaje?

“Acababa mi contrato (en Unión Comercio) y recuerdo que dos semanas antes el presidente me dice ‘Miguel, tengo una oferta para ti’, para renovar. Yo me dije ‘¿A dónde voy a renovar? Tenía lo de Universitario’. Mi representante me había dicho ‘tenemos esta oferta para ti’ (en la ‘U’). Y claro, lo que me ofrecía Unión Comercio no era ni la mitad de lo que me ofrecía Universitario, un equipo grande. Entonces… papá hincha de la ‘U’, yo en ese momento hincha de la ‘U’....”, dijo, siendo interrumpido por las risas de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

(Video: YouTube JF10 TV)

Y es que la ‘Foquita’ no dudó en celebrar que Miguel Trauco haya dicho eso, pues ahora viste los colores del conjunto blanquiazul, por lo que se paró de su sitio y empezó a aplaudir al igual que el popular ‘Cucurucho’, quien hasta quiso entregarle uno de los trofeos al jugador del cuándo íntimo.

Este peculiar momento se dio luego que el '10 de la calle' le preguntara al 'Genio' sobre su llegada a Universitario de Deportes años atrás, luego de haber tenido una buena campaña en Unión Comercio, club con el que debutó en la primera división.

Miguel Trauco: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el actual jugador de Alianza Lima, Miguel Trauco, tiene un valor en el mercado actual de 500 mil €.