Campeón peruano analiza dar el golpe fichando al arquero uruguayo Diego Melián para la Liga 1 2026

La Liga 1 2025 está a una fecha de finalizar, por ende, la mayoría de los clubes nacionales empiezan con la búsqueda de sus nuevos refuerzos para pelear por el título y enfocados en poder clasificar a un torneo internacional la próxima temporada. ¿Cuál será el futuro del arquero Diego Melián?

Diego Melián en la mira de campeón peruano para el 2026

Ahora se conoció que el guardameta uruguayo de Alianza Atlético de Sullana se encuentra en carpeta de Sport Boys, primer campeón peruano. Sin embargo, el elenco del primer puerto no la tendrá nada fácil, ya que otras escuadras del balompié nacional también lo tienen en lista. Así lo informó el periodista Diego Sotomayor en sus redes sociales.

Diego Melián en órbita de Sport Boys para la temporada 2026/Foto: X

"Diego Melián (nacionalizado) es una de las posibilidades de Sport Boys para el 2026, pero el club rosado tendrá que competir con otras 3 instituciones de la Liga 1", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

De otro lado, al igual que el portero de 34 años, la 'Misilera' analiza la posible llegada de tres futbolistas que actualmente vienen destacando en la Liga 1 2025, dentro de los que está un importante mediocampista del conjunto victoriano.

"Alfani (central de Juan Pablo II) e Illanes (volante de Alianza Atlético) también tienen altas opciones, al igual que Jesús Castillo de Alianza Lima", añadió el periodista.

Números de Diego Melián en Alianza Atlético este 2025

El arquero uruguayo nacionalizado peruano se ha desempeñado como titular con el 'Vendaval' a lo largo de la temporada 2025. Según las estadísticas, hasta la fecha registra oficialmente 27 partidos en la Liga 1, de los cuales, también recibió 28 goles, mantuvo su portería a cero en 9 ocasiones y sumó un aproximado de 2430 minutos.