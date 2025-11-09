0
EN VIVO
Barcelona vs Celta por LaLiga
EN VIVO
Boca Juniors vs River Plate por el superclásico argentino

Campeón peruano analiza dar el golpe fichando al arquero uruguayo Diego Melián para la Liga 1 2026

¿Universitario? Se conoció que un club campeón de la Liga 1 tiene en la mira al destacado arquero Diego Melián para buscar el título nacional en la temporada 2026.

Solange Banchon
Diego Melián puede fichar por campeón peruano en la temporada 2026
Diego Melián puede fichar por campeón peruano en la temporada 2026 | Foto: Alianza Atlético de Sullana
COMPARTIR

La Liga 1 2025 está a una fecha de finalizar, por ende, la mayoría de los clubes nacionales empiezan con la búsqueda de sus nuevos refuerzos para pelear por el título y enfocados en poder clasificar a un torneo internacional la próxima temporada. ¿Cuál será el futuro del arquero Diego Melián?

Figura de Sporting Cristal dejó en país y viajó a Portugal para asumir un nuevo desafío en su carrera

PUEDES VER: Jugador de Sporting Cristal sorprende al dejar el Perú y ahora revelan su destino: "Despidió..."

Diego Melián en la mira de campeón peruano para el 2026

Ahora se conoció que el guardameta uruguayo de Alianza Atlético de Sullana se encuentra en carpeta de Sport Boys, primer campeón peruano. Sin embargo, el elenco del primer puerto no la tendrá nada fácil, ya que otras escuadras del balompié nacional también lo tienen en lista. Así lo informó el periodista Diego Sotomayor en sus redes sociales.

Diego Melián

Diego Melián en órbita de Sport Boys para la temporada 2026/Foto: X

"Diego Melián (nacionalizado) es una de las posibilidades de Sport Boys para el 2026, pero el club rosado tendrá que competir con otras 3 instituciones de la Liga 1", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

De otro lado, al igual que el portero de 34 años, la 'Misilera' analiza la posible llegada de tres futbolistas que actualmente vienen destacando en la Liga 1 2025, dentro de los que está un importante mediocampista del conjunto victoriano.

"Alfani (central de Juan Pablo II) e Illanes (volante de Alianza Atlético) también tienen altas opciones, al igual que Jesús Castillo de Alianza Lima", añadió el periodista.

Números de Diego Melián en Alianza Atlético este 2025

El arquero uruguayo nacionalizado peruano se ha desempeñado como titular con el 'Vendaval' a lo largo de la temporada 2025. Según las estadísticas, hasta la fecha registra oficialmente 27 partidos en la Liga 1, de los cuales, también recibió 28 goles, mantuvo su portería a cero en 9 ocasiones y sumó un aproximado de 2430 minutos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. ¡Atención! FIFA a un paso de restar tres puntos a club de la Liga 1: así quedaría la tabla

  2. ¡Dolorosa derrota! Universitario cayó goleado y no se coronó campeón nacional

  3. Canal confirmado que transmitirá todos los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano