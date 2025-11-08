Universitario vs. Alianza Lima por final de Liga Femenina: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Universitario vs. Alianza Lima se enfrentan HOY, domingo 9 de noviembre, desde el estadio Campomar U de Lurín, en un partido correspondiente a la final de ida del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico.

¿A qué hora Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino?

Si te gusta ver los partidos de la Liga Femenina del fútbol peruano y deseas sintonizar el partido entre Universitario vs. Alianza Lima, por la final de ida del Torneo Clausura 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 2:00 p. m.

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

¿Dónde ver Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino?

Si quieres ver EN VIVO la primera final que disputaran los equipos femeninos de Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025, lo podrás hacer a través de los canales América TV y Movistar Deportes. Asimismo, puedes seguirlo por streaming mediantes América TVGO y Movistar Play.

Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino por la final de ida del Torneo Clausura 2025

Será la quinta vez en este 2025 en la que los equipos femeninos de Universitario y Alianza Lima se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, las 'Íntimas' terminaron en la primera casilla con 30 puntos, mientras que las 'Pumas' quedaron segundas con 27 unidades.

Para llegar a esta instancia de la Liga Femenina, Alianza Lima tuvo que enfrentar en semifinales a Carlos A. Mannucci, al cual venció con contundencia con un global de 5-0. Por su parte, Universitario chocó con Sporting Cristal y le propinó 6 goles, los cuales se dieron en la vuelta y no recibió ninguno.